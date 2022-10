मशहूर टीवी अदाकारा वैशाली ठक्कर ने क्यों की आत्महत्या सामने आई वजह, पुलिस ने दी जानकारी

Highlights पुलिस ने कहा- वैशाली टक्कर के पड़ोसी राहुल ने उसे परेशान किया, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। कहा- अभिनेत्री की शादी किसी दूसरे पुरुष से होने वाली थी, लेकिन उसने उसे भी रोक दिया इंदौर पुलिस ने कहा- राहुल फरार है उसे पकड़ने के लिए तलाश जारी

इंदौर: टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारी आर डी कनवा ने बताया कि आसपास के निवासियों की सूचना पर पुलिसकर्मियों ने साई बाग कॉलोनी में ठक्कर के घर का दरवाजा खोला जहां वह कमरे में पंखे से लटकी मिलीं।

इंदौर एसीपी एम रहमान ने मामले अभिनेत्री की आत्महत्या की वजह बताते हुए कहा, वैशाली टक्कर के पड़ोसी राहुल ने उसे परेशान किया, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि अभिनेत्री की शादी किसी दूसरे पुरुष से होने वाली थी, लेकिन उसने उसे भी रोक दिया। राहुल फरार है। उसे पकड़ने के लिए तलाश जारी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की और अधिक जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की पड़ताल की जाएगी।

#UPDATE | Her (TV actor Vaishali Takkar) e-gadgets will be probed. Her neighbour Rahul harassed her, because of whom she took this extreme step. She was about to get married to another man, but he hindered that too. Rahul is absconding; search on to nab him: Indore ACP M Rahman pic.twitter.com/ttGMak8WJm