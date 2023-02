केरल: केआर नारायणन फिल्म संस्थान के अध्यक्ष पद से अडूर गोपालकृष्णन ने दिया इस्तीफा, जातिगत भेदभाव करने का लगा आरोप

Highlights केरल के केआर नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल एंड आर्ट्स संस्थान में उठा जातिगत भेदभाव का मुद्दा। केआर नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल एंड आर्ट्स के अध्यक्ष अडूर गोपालकृष्णन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों ने जातिगत भेदभाव का आरोप अध्यक्ष और निदेशक पर लगाया है।

केरल: मशहूर फिल्मकार और दादा साहेब फाल्के पुस्कार विजेता अडूर गोपालकृष्णन ने केरल सरकार द्वारा चलाए जा रहे केआर नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल एंड आर्ट्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को अडूर गोपालकृष्णन ने इस्तीफा देने के साथ कहा, "विरोध संस्थान के एक पीआरओ स्टाफ ने साजिश के तहत किया है। संस्थान में किसी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है, मैं इस मामले की जांच की मांग करता हूं"।

गौरतलब है कि गोपालकृष्णन का इस्तीफा तब आया है, जब हाल ही में केआर नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस एंड आर्ट्स के निदेशक शंकर मोहन ने अपना इस्तीफा दिया था। संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों द्वारा विरोध का सामना करने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

गोपालकृष्णन ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए शंकर मोहन का समर्थन किया और कहा कि उन्हें मजबूर किया गया है कि वह अपने पद से इस्तीफा दें। उन्हें झूठे और अपमानजनक आरोपों में फंसाया गया है।

Thiruvananthapuram, Kerala | K R Narayanan Film Institute Chairman Adoor Gopalakrishnan has resigned amid a caste row.



The protest was a conspiracy by a PRO staff of the Institute. No caste discrimination happened. I request a police enquiry into it: Adoor Gopalakrishnan