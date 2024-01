कैटरीना -विजय सेतुपति की मैरी क्रिसमस से लेकर मनोज बाजपेयी की किलर सूप तक, इस सप्ताह आपके लिए ये है मनोरंजन की डोज

Highlights री क्रिसमस 12 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए तैयार है मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेनशर्मा की मुख्य भूमिका वाली किलर सूप 11 जनवरी को आएगी महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म गुंटूर करम गुंटूर शहर के अंडरवर्ल्ड के राजा की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है

What to watch this weekend: अगर आप सिनेमा और वेबसीरीज के शौकीन हैं तो इस सप्ताह के अंत में आपके लिए कई धमाकेदार मौके आने वाले हैं। सर्दी के मौसम में आने वाली फिल्में और वेबसीरीज आपके लिए सप्ताह के अंत में समय बिताने का बेहतर साधन हो सकती हैं। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी फिल्मों और वेबसीरीज की लिस्ट दे रहे हैं जो वीकेंड पर आपके प्लान का हिस्सा हो सकती हैं।

मैरी क्रिसमस- 12 जनवरी

कैटरीना कैफ और तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति की चर्चित फिल्म मैरी क्रिसमस 12 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में संजय कपूर, विनय पाठक, प्रतिमा कन्नन और टीनू आनंद भी हैं। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक थ्रिलर को हिंदी और तमिल में अलग-अलग शूट किया गया है। कैटरीना और विजय के रोमांचक सहयोग ने फिल्म प्रेमियों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

किलर सूप- 11 जनवरी

मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेनशर्मा की मुख्य भूमिका वाली किलर सूप का निर्देशन अभिषेक चौबे ने किया है। कॉमेडी क्राइम-ड्रामा एक समाचार शीर्षक से प्रेरित है और साजिश और गहरे हास्य का आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह स्वाति शेट्टी (कोंकणा) की कहानी है, जो एक महत्वाकांक्षी लेकिन प्रतिभाशाली घरेलू रसोइया है, जो अपने पति, प्रभाकर (बाजपेयी) की जगह अपने प्रेमी, उमेश (बाजपेयी द्वारा अभिनीत) को लेने की एक विचित्र योजना बनाती है। इसमें नासिर, सयाजी शिंदे और लाल भी हैं।

गुंटूर करम- 12 जनवरी

साउथ सिनेमा के स्टार महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म गुंटूर करम गुंटूर शहर के अंडरवर्ल्ड के राजा की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है क्योंकि उसे शहर में होने वाली अवैध गतिविधियों को उजागर करने के लिए काम करने वाली एक पत्रकार से प्यार हो जाता है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रीलीला और जगपति बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

लाल सलाम- 12 जनवरी

सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी, ऐश्वर्या, अभिनेता द्वारा अभिनीत फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह फिल्म पोंगल के उत्सव के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में विष्णु विशाल, विक्रांत, विग्नेश और अन्य भी हैं। कथित तौर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की फिल्म में अतिथि भूमिका होगी।

