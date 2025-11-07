विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बने माता-पिता, बेटे का किया स्वागत, सोशल मीडिया पर लिखा

Highlights दोनों ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। घोषणा की कि घर में पहली संतान आ गया। खुशखबरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की।

मुंबईः बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर फैंस को खुशखबरी दी है। कैफ ने बेटे को जन्म दिया। इंस्टाग्राम पर इस जोड़े ने एक पोस्ट शेयर की। जिसमें लिखा कि हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर, 2025 को हम माता-पिता बन गए। पोस्ट शेयर करते हुए विक्की ने कैप्शन में लिखा, "धन्य हो।" घोषणा की कि घर में पहली संतान आ गया। दंपति ने यह खुशखबरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की। दोनों ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं।

उन्होंने पोस्ट के शीर्षक में लिखा "हम अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, दिलों में अपार खुशी और आभार के साथ।" कैटरीना और विक्की ने नौ दिसंबर, 2021 को राजस्थान में एक निजी समारोह में शादी की थी। विक्की कौशल हाल में ऐतिहासिक फिल्म ‘छावा’ में नजर आए थे और वह जल्द ही संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। कैटरीना कैफ आखिरी बार 2024 की रोमांचक फिल्म ‘‘मैरी क्रिसमस’’ में विजय सेतुपति के साथ दिखाई दी थीं।

