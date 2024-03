कबीर खान की 'न्यूयॉर्क' में काम नहीं करना चाहती थीं कैटरीना, सलमान खान ने यूं बदला था मन; एक्ट्रेस ने किया खुलासा

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की आज लाखों फैन फॉलोइंग हैं। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की जब शुरुआत की तो पहली फिल्म ने उन्हें कुछ खास लाभ नहीं हुआ लेकिन दूसरी फिल्म में सलमान खान के साथ काम करने के बाद उनके करियर ने ऐसी पकड़ बनाई की आज कैटरीना टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं।

हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपने फिल्मी करियर की कुछ यादें ताजा करते हुए खुलासा किया कि वह कभी भी कबीर सिंह की न्यूयॉर्क में काम करना नहीं चाहती थी। हालांकि, सवाल यह है कि आखिर कैटरीना क्यों इस फिल्म में काम करना नहीं चाहती थी तो इसका जवाब आपको हमारे इस आर्टिकल के जरिए मिल रहा है आइए बताते हैं आपको...

एक इंटरव्यू में कैटरानी ने 2009 में रिलीज हुई अपनी फिल्म न्यूयॉर्क के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "वह 'बचना ऐ हसीनों' का हिस्सा बनने वाली थीं। हालाँकि, उनकी भूमिका काट दी गई और उन्हें YRF से निराशा हुई। बाद में उन्हें 'न्यूयॉर्क' की पेशकश की गई और उन्हें लगा कि उन्हें छोटी, कला फिल्म दी जा रही है जबकि 'बचना ऐ हसीनों' जैसी व्यावसायिक फिल्म उनसे छीन ली गई।" उन्होंने कहा, "मैं मन ही मन व्यथित थी।"

कैटरीना कैफ न्यूयॉर्क साइन करने को तैयार नहीं थीं लेकिन सलमान खान ने उनका मन बदल दिया। उन्होंने कहा कि सलमान के पास कबीर खान के बारे में कहने के लिए केवल सकारात्मक बातें थीं और उन्होंने उन्हें न्यूयॉर्क के लिए साइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगे कहा, "मैंने फिल्म के लिए हां कह दी। मैं बहुत अनिच्छा से न्यूयॉर्क में सेट पर चली गई। सिंह इज किंग हाल ही में रिलीज हुई थी और इसे बड़े पैमाने पर प्यार मिल रहा था और मैं इस पर चल रही हूं, जैसा कि मेरे मन में है, थोड़ा सा आर्टी फिल्म और मुझे पसंद आया, 'रोशनी कहां हैं? मुझे यहां सेट पर कोई रोशनी नहीं दिख रही है। कैमरा कहां है? इतना छोटा दल'। मैं अपने दांत पीस रही था।"

Locked, loaded and ready! 📷 Aa raha hai Tiger…#Tiger3OnPrime, watch now only on @PrimeVideoIN#KatrinaKaif | @emraanhashmi | #ManeeshSharma | @yrfpic.twitter.com/xgLHdQRqcf