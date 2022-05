'भूल भुलैया 2' बनी 2022 की सबसे बड़ी ओपनर तो कंगना हुईं गदगद, कहा- सूखा खत्म करने के लिए बधाई

'भूल भुलैया 2' बनी 2022 की सबसे बड़ी ओपनर तो कंगना हुईं गदगद, कहा- सूखा खत्म करने के लिए बधाई

By अनिल शर्मा | Published: May 23, 2022 07:42 AM

फिल्म का निर्देशन अनीस बाजमी ने किया है और टी-सीरीज तथा सिने वन स्टूडियोज के बैनर तले भूषण कुमार, मुराद खेतानी और कृष्ण कुमार इसके निर्माता हैं।

