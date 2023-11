Kantara 2: इस दिन रिलीज होगा 'कांतारा 2' का फर्स्ट लुक, होम्बले फिल्म्स ने फैन्स से साझा की डेट

Kantara 2: ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म 'कांतारा' एक बहुचर्चित फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। कांतारा दर्शकों के बीच खूब हिट रही और फैन्स को फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इतंजार है।

ऐसे में शनिवार को, होम्बले फिल्म्स ने एक पोस्टर के साथ भव्य घोषणा साझा की और खुलासा किया कि ऋषभ शेट्टी अभिनीत फिल्म का पहला लुक 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। निर्माताओं ने यह भी साझा किया कि फिल्म हिंदी, तमिल में "पैन-वर्ल्ड" रिलीज होगी। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी।

पोस्ट में लिखा गया है, "अतीत की पवित्र गूँज में कदम रखें, जहाँ दिव्यता हर फ्रेम में बुनती है। अदृश्य की एक झलक पाने के लिए मंत्रमुग्ध रहें! पोस्ट में लिखा है, '#KantaraChapter1 का फर्स्ट लुक 27 नवंबर को दोपहर 12:25 बजे।"

ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ದೈವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಜತೆ ಇತಿಹಾಸದ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಹಿಂದೆಂದಿಗೂ ನೋಡದ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತುರರಾಗಿ. ಇದು ಬರಿ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ದರ್ಶನ 🔥



Step into the sacred echoes of the past, where divinity weaves through every frame. Stay enchanted for a glimpse into the unseen!