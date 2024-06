Reasi Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस गिरी खाई में, हादसे पर कंगना-रितेश ने जताया दुख; घायलों के लिए की प्रार्थना

Reasi Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में शिव खोरी मंदिर जा रही तीर्थयात्रियों की एक बस गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 9 लोगों के मारे जाने की सूचना है वहीं, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना पर बॉलीवुड सेलेब्स ने दुख जताते हुए प्रतिक्रिया दी है।

एक्टर रितेश देशमुख ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "रियासी आतंकी हमले के दृश्य देखकर दिल टूट गया और मैं स्तब्ध हूं। पीड़ितों और परिवारों के साथ प्रार्थना करता हूं।"

इसी कड़ी में एक्ट्रेस और मंडी सांसद कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी और पोस्ट किया, "मैं जम्मू-कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती हूं। वे वैष्णोदेवी दर्शन के लिए जा रहे थे और आतंकवादियों ने उन पर सिर्फ़ इसलिए गोलियां चलाईं क्योंकि वे हिंदू थे। मैं मृतकों के लिए प्रार्थना करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ओम शांति।"

अनुपम खेर ने पोस्ट करते हुए लिखा, "रियासी में तीर्थयात्रियों पर कायरतापूर्ण हमले से गुस्सा, पीड़ा और दुख हुआ। जम्मू! भगवान पीड़ितों के प्रियजनों को दर्द और नुकसान सहने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।"

