कंगना रनौत ने बॉलीवुड को कहा 'जहरीला', इमरजेंसी की तारीफ न करने पर भड़की, बोलीं- "ये लोग जलते हैं..."

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी सांसद कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। अगले महीने रिलीज होने वाली इमरजेंसी काफी विवादों में घिरती दिख रही है जिसने कंगना को परेशान कर दिया है। हालांकि, कंगना रनौत इमरजेंसी के खिलाफ विरोध के बीच बॉलीवुड को घेरने में जुटी हुई है। कंगना ने उनकी आगामी फिल्म इमरजेंसी के बारे में बात न करने के लिए फिल्म उद्योग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिल्म के प्रचार में व्यस्त अभिनेत्री ने साझा किया कि कैसे बॉलीवुड उनकी फिल्म पर चुप रहना पसंद कर रहा है।

कंगना रनौत ने इमरजेंसी में अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े के साथ काम करने के बारे में बात की और उनके दयालु रवैये के लिए उनकी प्रशंसा की। फिर उन्होंने बाकी इंडस्ट्री के बारे में बात की और कहा, "ये लोग जो बिल्कुल जहरीले हैं, ईर्ष्यालु हैंस लेकिन अनुपम जी, श्रेयस को देखिए। उनको आप बुलाएंगे विनम्रता से वो आएंगे! कभी भी ये नहीं वह नहीं आएंगे।" उन्होंने कहा कि मैंने आज ऐसी कोई भी फिल्म नहीं की जिसकी मैंने तारीफ नहीं की कि जो तारीफ हो। वो चाहे किसी की भी हो।

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन ये लोगो को देखो आप। कैसे छुप के बैठे हुए कि आपातकाल आई है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे जहर से भरे हुए, ऐसे ईर्ष्या से भरे हुए... क्योंकि उनको सब आसानी से मिल गया है। उन्होंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, उनको लगता है कि हम जिम जाते हैं हम करते हैं तो है कड़ी मेहनत! कड़ी मेहनत आपके चरित्र के लिए है, आप अपनी ईमानदारी, ताकत और भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर आधारित है। जिसमें कंगना खुद इंदिरा गांधी की भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन और लेखन भी उन्होंने ही किया है। यह फिल्म पहले 24 नवंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उनके शेड्यूल में बदलाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह 6 सितंबर को रिलीज होगी।

Latest interview for Emergency do watch when you can 🙂https://t.co/KguIZejihq