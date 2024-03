Kangana Ranaut Birthday: 37 साल की हुईं कंगना रनौत, बॉलीवुड को दी कई हिट फिल्में; यहां देखें लिस्ट

Kangana Ranaut Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं। उनके फैन्स और करीबी उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड के उन सेलेब्स में से एक हैं जिनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा और फिर भी उन्होंने अपने दम पर आज जो मुकाम हासिल किया है उसे दुनिया देख रही है।

अपने नाम चार राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ, उन्होंने अपनी एक्टिंग से फैन्स को अपना दीवाना बना दिया है। फैशन, गैंगस्टर, मणिकर्णिका से लेकर तमाम फिल्में हैं जिनमें कंगना ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो आइए बताते हैं आपको कंगना की उन बेस्ट फिल्मों के बारे में जो आज भी आइकॉनिक मानी जाती है।

1- तनु वेड्स मनु (2011)

आनंद एल राय द्वारा निर्देशित, "तनु वेड्स मनु" भारत में दुल्हन खोजने के लिए मनु की यात्रा का अनुसरण करती है, जहां वह पहली नजर में स्वतंत्र तनु से प्यार करने लगता है। अपने तात्कालिक आकर्षण के बावजूद, तनु(को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने कंगना रनौत के अलावा आर माधवन, जिमी शेरगिल और दीपक डोबरियाल अभिनीत एक आकर्षक रोमांटिक कॉमेडी के लिए मंच तैयार किया है।

2- क्वीन (2013)

"क्वीन" बॉलीवुड की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक है, जिसने 60वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और कंगना रनौत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित कई पुरस्कार जीते। इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी मान्यता मिली। कहानी दिल्ली की एक लड़की की है जो अपनी शादी रद्द होने के बाद अकेले हनीमून यात्रा पर निकलती है, जिससे उसे आत्म-खोज और सशक्तिकरण मिलता है।

3- फैशन (2008)

मधुर भंडारकर के निर्देशन में, "फैशन" को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत के अभिनय की उल्लेखनीय प्रशंसा हुई। रानौत के चित्रण ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। यह फिल्म एक छोटे शहर की लड़की की सुपरमॉडल के रूप में प्रसिद्धि पाने की यात्रा को दर्शाती है, जो उसकी ग्लैमरस जीवनशैली की चुनौतियों और बलिदानों को उजागर करती है।

गैंगस्टर (2006)

अनुराग बसु द्वारा निर्देशित, कंगना रनौत ने "गैंगस्टर" से अपनी शुरुआत की। फिल्म सियोल में सिमरन के जीवन का अनुसरण करती है क्योंकि वह एक भारतीय रेस्तरां में गायक आकाश के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए अपने अतीत के एक गैंगस्टर दया की फिर से उपस्थिति से जूझती है।

वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई (2010)

मिलन लूथरिया द्वारा निर्देशित "वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई" में 1970 के दशक का मुंबई एक उभरते हुए तस्कर और एक युवा गैंगस्टर के बीच संघर्ष का मंच तैयार करता है। बीच में पकड़ा गया एक पुलिस अधिकारी है, जो खतरनाक अंडरवर्ल्ड का पता लगा रहा है। फिल्म में अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनौत और प्राची देसाई मुख्य भूमिका में हैं।

तनु वेड्स मनु रिटर्न्स (2015)

"तनु वेड्स मनु रिटर्न्स" 2011 की हिट "तनु वेड्स मनु" की अगली कड़ी है और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली, खासकर कंगना रनौत के प्रदर्शन के लिए, जिसने उन्हें 63 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। कहानी तनु और मनु की असफल शादी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें जटिलताएँ तब पैदा होती हैं जब मनु का सामना तनु की हमशक्ल कुसुम से होता है।

पंगा (2020)

अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित "पंगा" भारत के एक राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी के जीवन से प्रेरणा लेती है। फिल्म उनकी यात्रा का वर्णन करती है, उनकी जीत, संघर्ष और रूढ़िवादिता पर काबू पाने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। फिल्म में कंगना के साथ जस्सी गिल, ऋचा चड्ढा और नीना गुप्ता भी हैं।

थलाइवी (2021)

एएल विजय द्वारा निर्देशित, तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की बायोपिक में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में रनौत के साथ-साथ अरविंद स्वामी, नासर और समुथिरकानी भी हैं। यह फिल्म जयललिता के उल्लेखनीय जीवन और राजनीतिक करियर पर केंद्रित है।

Unlock the story behind India’s darkest hour. Announcing #Emergency on 14th June,2024

Witness history come alive as the most feared & fiercest Prime Minister #IndiraGandhi thunders into cinemas 🔥#Emergency in cinemas on 14th June,2024@AnupamPKher#SatishKaushik… pic.twitter.com/hOBRnXt4uu