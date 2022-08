भारतवंशी परिवार ने न्यू जर्सी स्थित घर में अमिताभ बच्चन की लगाई प्रतिमा, 600 लोगों के बीच किया अनावरण, स्टैच्यू की कीमत जान हो जाएंगे हैरान

Highlights एडिसन में रिंकू और गोपी सेठ के घर पर प्रतिमा का अनावरण प्रख्यात नेता अल्बर्ट जसानी ने किया था। परिवार के मुखिया गोपी सेठ ने कहा कि वह मेरे और मेरी पत्नी के लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। सेठ ने कहा कि वह 1991 में न्यू जर्सी में नवरात्रि समारोह के दौरान पहली बार ‘अपने भगवान’ से मिले थे।

वाशिंगटनः भारतवंशी परिवार ने न्यू जर्सी के एडिसन शहर में अपने घर पर अभिनेता अमिताभ बच्चन की आदमकद प्रतिमा स्थापित की है। एडिसन में रिंकू और गोपी सेठ के घर पर प्रतिमा का औपचारिक रूप से समुदाय के प्रख्यात नेता अल्बर्ट जसानी ने अनावरण किया था। इस दौरान रिंकू और गोपी सेठ के घर के बाहर लगभग 600 लोग इकट्ठा हुए। बड़ी संख्या में भारतवंशी अमेरिकी नागरिकों की आबादी के कारण एडिसन को अक्सर ‘लिटिल इंडिया’ कहा जाता है। प्रतिमा को एक बड़े कांच के बक्से के अंदर रखा गया है। समारोह के दौरान लोगों ने पटाखे फोड़े और नृत्य किया।

इंटरनेट सुरक्षा इंजीनियर गोपी सेठ ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘वह मेरे और मेरी पत्नी के लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं।’’ सेठ ने कहा, ‘‘सबसे बड़ी बात जो मुझे उनके बारे में प्रेरित करती है, वह न केवल उसकी रील लाइफ है, बल्कि वास्तविक जीवन भी है... वह लोगों के बीच कैसे पेश आते हैं, कैसे बातचीत करते हैं... आप सब कुछ उनके बारे में जानते हैं। वह जमीन से जुड़े हुए हैं। वह अपने प्रशंसकों का ध्यान रखते हैं। वह अन्य अभिनेताओं की तरह नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे घर के बाहर उनकी प्रतिमा होनी चाहिए।’

👆🏻👆🏻On Saturday august 27th we have placed @SrBachchan statue 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻at outside in the front of our new home in edison NJ USA . Lots of Mr Bachchan’s fan’s participated on Mr Bachchan’s staue inoguration ceremony. pic.twitter.com/O3RklFS5eZ