IIFA 2024 full list of nominations: रणबीर और रणवीर सबसे आगे, आलिया, दीपिका और कियारा में टक्कर, यहां देखें आईफा नामांकन की पूरी सूची

Highlights IIFA 2024 full list of nominations: भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित “सैम बहादुर” शामिल हैं। IIFA 2024 full list of nominations: “पठान” के लिए सिद्धार्थ आनंद और “ओएमजी 2” के लिए अमित राय के बीच मुकाबला है। IIFA 2024 full list of nominations: कियारा आडवाणी (‘सत्यप्रेम की कथा’) और तापसी पन्नू (‘डंकी’) नामांकन हासिल करने वाली अभिनंत्रियां हैं।

IIFA 2024 full list of nominations: बॉलीवुड फिल्म “एनिमल” और “रॉकी और रानी की प्रेम कहानी” ने अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार (आईफा) 2024 में सबसे ज्यादा नामांकन हासिल किए हैं। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना अभिनीत “एनिमल” ने सबसे ज्यादा 11 श्रेणियों में नामांकन हासिल किए हैं जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत “रॉकी ​और रानी...” को 10 श्रेणियों में नामांकन मिले हैं। आईफा ने 10 खंडों में आईफा 2024 ‘पॉपुलर केटेगिरी नोमिनेशंस’ की पूरी सूची जारी की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशन, मुख्य भूमिका पुरुष और महिला शामिल हैं।

IIFA 2024 full list of nominations: लोकप्रिय श्रेणी में IIFA 2024 नामांकन की पूरी सूचीः

सर्वश्रेष्ठ फीचरः

विधु विनोद चोपड़ा- 12वीं फेल

भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, प्रणय रेड्डी वंगा-एनिमल

हीरू यश जौहर, करण जौहर, अपूर्व मेहता- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

गौरी खान-जवान

साजिद नाडियाडवाला, शरीन मंत्री केडिया, किशोर अरोड़ा- सत्यप्रेम की कथा

रोनी स्क्रूवाला- सैम बहादुर।

डायरेक्शनः

विधु विनोद चोपड़ा- 12वीं फेल

संदीप रेड्डी वंगा-एनिमल

करण जौहर-रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

एटली-जवान

सिद्धार्थ आनंद-पठान

अमित राय-ओएमजी 2।

मुख्य किरदार (महिला) पुरस्कारः

आलिया भट्ट-रॉकी और रानी

दीपिका पादुकोण- पठान

रानी मुखर्जी- मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे

कियारा आडवाणी- सत्यप्रेम की कथा

तापसी पन्नू- डंकी।

मुख्य किरदार (मेल) पुरस्कारः

विक्रांत मैसी- 12वीं फेल

रणबीर कपूर- एनिमल

रणवीर सिंह-रॉकी​ और रानी

शाहरुख खान- जवान

विक्की कौशल- सैम बहादुर

सनी देओल- गदर 2।

सहायक भूमिका (महिला) श्रेणीः

तृप्ति डिमरी- एनिमल

गीता अग्रवाल शर्मा-12 वीं फेल

सान्या मल्होत्रा- सैम बहादुर

जया बच्चन और शबाना आज़मी-रॉकी और रानी।

सहायक भूमिका (पुरुष) के लिए नामांकनः

धर्मेंद्र और तोता रॉय चौधरी- रॉकी और रानी

गजराज राव- सत्यप्रेम की कथा

अनिल कपूर- एनिमल

जयदीप अहलावत- एन एक्शन हीरो

सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में नामांकन हासिल करने वाली फिल्मों में “12वीं फेल” और “सत्यप्रेम की कथा”, “एनिमल”, “रॉकी ​​और रानी...”, “जवान” और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित “सैम बहादुर” शामिल हैं। निर्देशन श्रेणी में, “12वीं फेल” के लिए विधु विनोद चोपड़ा, “एनिमल” के लिए संदीप रेड्डी वांगा, “रॉकी ​और रानी...” के लिए करण जौहर, “जवान” के लिए एटली, “पठान” के लिए सिद्धार्थ आनंद और “ओएमजी 2” के लिए अमित राय के बीच मुकाबला है।

मुख्य किरदार (महिला) के पुरस्कार के लिए भट्ट (“रॉकी और रानी..’), दीपिका पादुकोण (‘पठान’), रानी मुखर्जी (‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’), कियारा आडवाणी (‘सत्यप्रेम की कथा’) और तापसी पन्नू (‘डंकी’) नामांकन हासिल करने वाली अभिनंत्रियां हैं।

मुख्य भूमिका (पुरुष) श्रेणी में विक्रांत मैसी (“12वीं फेल”), रणबीर कपूर (“एनिमल”), रणवीर सिंह (“रॉकी​ और रानी...”), शाहरुख खान (“जवान”), विक्की कौशल (“सैम बहादुर”) और सनी देओल (“गदर 2”) ने नामांकन हासिल किया है।

सहायक भूमिका (महिला) श्रेणी में तृप्ति डिमरी (‘‘एनिमल’’), गीता अग्रवाल शर्मा (“12 वीं फेल”), सान्या मल्होत्रा ​​(“सैम बहादुर”) और जया बच्चन और शबाना आज़मी (“रॉकी और रानी ...”) को नामांकन मिला है। “रॉकी और रानी..” के सह-अभिनेता धर्मेंद्र और तोता रॉय चौधरी को सहायक भूमिका (पुरुष) के लिए नामांकन मिला है।

इसी के साथ इस श्रेणी में ‘सत्यप्रेम की कथा’ के लिए गजराज राव, “एनिमल” के अनिल कपूर और ‘एन एक्शन हीरो’ के लिए जयदीप अहलावत को भी नामांकन मिला है। नकारात्मक भूमिका (खलनायक) के लिए नामांकन हासिल करने वाले कलाकारों में बॉबी देओल (“एनिमल”), जॉन अब्राहम (“पठान”), विजय सेतुपति (“जवान”), इमरान हाशमी (“टाइगर 3”) और यामी गौतम (“ओएमजी 2”) शामिल हैं।

संगीतकार प्रीतम को “एनिमल” और ”रॉकी ​और रानी..” के लिए संगीत निर्देशन में दो नामांकन मिले हैं। विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम केमसन और हर्षवर्द्धन रामेश्वर को भी “एनिमल” के लिए नामांकन मिला है, और विशाल-शेखर को “पठान”, अनिरुद्ध रविचंदर को “जवान”, सचिन-जिगर को “जरा हटके जरा बचके” और शांतनु मोइत्रा को “12वीं फेल” के लिए नामांकन मिला है। गायक अरिजीत सिंह को भी “एनिमल” और “पठान” के लिए दो नामांकन मिले हैं।

विशाल मिश्रा और भूपिंदर बब्बल को भी पार्श्व गायक (पुरुष) श्रेणी में “एनिमल” के लिए एक-एक नामांकन मिला है, जबकि दिलजीत दोसांझ को “डंकी” के लिए एक नामांकन मिला है। श्रेया घोषाल और शिल्पा राव को पार्श्व गायिका (महिला) श्रेणी में दो-दो नामांकन मिले हैं। घोषाल को “एनिमल” और “रॉकी ​और रानी...” के लिए नामांकन मिला है, जबकि राव को “पठान” और “जवान” के लिए नामांकन हासिल हुआ है। दीप्ति सुरेश भी “जवान” के लिए इस श्रेणी में नामांकन मिला है।

