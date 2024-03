Holi 2024: अक्षय कुमार-टाइगर श्रॉफ ने मनाई क्रेजी होली, बॉलीवुड सितारों ने ऐसे सेलिब्रेट किया त्योहार

Holi 2024: पूरे देश में रंगों का त्योहार होली सेलेब्रेट किया जा रहा है। क्या आम क्या खास हर कोई होली के रंग में डूबा हुआ है। लोग अपने दोस्तों और परिजनों के संग होली मना रहे हैं। नेता कार्यकर्ताओं संग होली मिलन समारोह में जश्न मना रहे हैं तो वहीं हमारे बॉलीवुड सेलेब्स होली के जश्न में पूरी तरह से क्रेजी हो गए हैं।

कई मशहूर हस्तियों ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर अपने जश्न की झलकियां साझा कीं। इनमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और सामंथा रुथ प्रभु शामिल हैं। कुणाल खेमू और सोहा अली खान को भी बेटी इनाया नौमी खेमू के साथ होली खेलते हुए देखा गया। अक्षय ने अपने बड़े मियां छोटे मियां के सह-कलाकार टाइगर के साथ एक नासमझ वीडियो साझा किया, जो जुहू स्थित पूर्व घर पर शूट किया गया था।

अक्षय और टाइगर ने फैन्स के लिए होली का शानदार वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी मस्ती देखने को मिली। वीडियो में अक्षय अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, तभी गेट पर उनकी मुलाकात एक शर्टलेस टाइगर से होती है, जो रंगीन पानी की बाल्टी लेकर तैयार था।

हालाँकि, अक्षय उन्हें एक नारियल दिखाते हैं कि अगर टाइगर उन पर पानी फेंकेगा तो वह उन्हें मारने में संकोच नहीं करेंगे। टाइगर बेहतर समझ को हावी होने देता है और बाल्टी अपने ही सिर पर डाल लेता है। अक्षय ने वीडियो को कैप्शन के साथ शेयर किया, “बुरा ना मानो, होली है। #हैप्पीहोली सभी को।”

सोमवार सुबह कुणाल खेमू और सोहा अली खान को भी मुंबई के पत्रकारों ने देखा। सोहा के चेहरे पर रंग डालने और बेटी इनाया के साथ अपनी कार में बाहर निकलने से पहले सोहा और कुणाल ने पैपराजी के लिए एक बड़ी 'पिचकारी' लहराते हुए पोज दिया।

एक्ट्रेस सामंथा ने अपने घर से एक वीडियो साझा किया जिसमें वह अपने पिल्लों के साथ रंगों से खेलती हुई दिखाई दे रही है। वह काले टैंक टॉप और काले शॉर्ट्स में कुत्ते को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है।

Happy Holi to all of you who celebrate 😍 May this festival of colour bring joy, happiness & peace to you & your family. Love & light always ❤️ #Happyholi#रंगबरसे#Throwback#Tingpic.twitter.com/gItA47amUZ