Himesh Reshammiya Father Death: “द एक्सपोज” और “तेरा सुरूर” के निर्माता और संगीतकार विपिन रेशमिया नहीं रहे, हिमेश रेशमिया के पिता ने 18 सितंबर को ली अंतिम सांस

Highlights Himesh Reshammiya Father vipin Reshammiya Death: दया, बुद्धिमत्ता, संजोई हुई स्मृतियों और पुरानी संगीत की विरासत छोड़ गए हैं। Himesh Reshammiya Father vipin Reshammiya Death: बृहस्पतिवार पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे ओशिवरा श्मशान घाट पर किया जाएगा। Himesh Reshammiya Father vipin Reshammiya Death: विपिन रेशमिया का 18 सितंबर को निधन हो गया।

Himesh Reshammiya Father vipin Reshammiya Death: मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया के पिता और संगीतकार निर्देशक विपिन रेशमिया का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। खबर के अनुसार, विपिन रेशमिया को सांस लेने में तकलीफ और उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण बुधवार रात कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार की ओर से मीडिया के लिए जारी एक बयान में करीबी दोस्त अनूप सिंह ने कहा कि विपिन रेशमिया का बुधवार को निधन हो गया।

#HimeshReshammiya ’s father and veteran music director #VipinReshammiya passed away on Wednesday, September 18. His family’s statement reads, “It is with profound grief that we announce the peaceful passing of our beloved father Shri Vipin Reshammiya on 18th September, 2024. A… pic.twitter.com/6bB09MxoAQ

बयान में कहा गया है, ‘‘हम अत्यंत दुख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय विपिन रेशमिया का 18 सितंबर को निधन हो गया। वह अपने पीछे दया, बुद्धिमत्ता, संजोई हुई स्मृतियों और पुरानी संगीत की विरासत छोड़ गए हैं।’’ उनका अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे ओशिवरा श्मशान घाट पर किया जाएगा। विपिन रेशमिया ने 1988 की फिल्म “इंसाफ की जंग” के लिए संगीत तैयार किया था और वह “द एक्सपोज” और “तेरा सुरूर” जैसी फिल्मों के निर्माता रहे। इन दोनों ही फिल्मों में उनके बेटे हिमेश रेशमिया भी थे।

#VipinReshammiya, veteran music director and father of singer #HimeshReshammiya, has passed away at the age of 87. He breathed his last on Wednesday at 8:30 PM at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital in #Mumbai, where he had reportedly been admitted due to breathing difficulties… pic.twitter.com/nl5CieotbG