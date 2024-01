'हीरो हिरोइन' का पहला पोस्टर आया सामने, दिव्या खोसला कुमार का दिखा खूबसूरत अंदाज

Highlights 'हीरो हिरोइन' फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ फिल्म तेलुगू और हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है यह फिल्म सुरेश कृष्ण के निर्देशन में बनी

नई दिल्ली: बुधवार को दिव्या खोसला अभिनीत 'हीरो हिरोइन' फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म तेलुगू और हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म सुरेश कृष्ण के निर्देशन में बनी है।

फिल्म पूरी तरह से लव-ड्रामा से भरपूर रहने वाली है। फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया है, जिसमें दिव्या खोसला कुमार का अनोखा अंदाजा दिखा। इससे पहले भी दिव्या को 'यारियां 2' में अभिनय करते देखा गया था। फिल्म को 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'पैडमेन' और 'परी' जैसे सफल फिल्म को निर्देशित करने वाले निर्देशक सुरेश इसे भी भी डायरेक्ट कर रहे हैं।

Hero Heeroine #FirstLook is out

Stars: Divyah Khosla Kumar as Priyadarshini ✨

Directed by #SureshKrissna

Produced by #PrernaaArora#DivyahKhoslaKumar#HeroHeeroine#DivyaKhoslaKumarpic.twitter.com/MxT3THBBP7