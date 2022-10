Video: केआरके ने सपा नेता की वीडियो शेयर कर कहा, फेंटास्टिक एक्टर है, अपनी अगली मूवी में जरूर रोल दूंगा

Highlights केआरके ने नेता के लिए लिखा, वह एक कमाल का अभिनेता है उन्होंने वादा किया कि वे उन्हें अपनी अगली फिल्म में जरूर रोल देंगे समाजवादी पार्टी का नेता गालिब खान की है एक साल पुरानी वीडियो

मुंबई: केआरके नाम से मशहूर कमाल आर खान मीडिया की सुर्खियों में अक्सर बने रहते हैं। गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी नेता का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सपा नेता को कमाल का अभिनेता बताया है और वादा किया है कि वे उन्हें अपनी अगली फिल्म में जरूर रोल देंगे। वीडियो को शेयर करते हुए केआरके ने लिखा, वह एक फेंटास्टिक एक्टर है, इसलिए मैं अपनी अगली मूवी में उसे निश्चित ही एक रोल दूंगा।

दरअसल, जिस वीडियो को केआरके ने शेयर किया है वह वीडियो पिछले साल का है, जिसमें समाजवादी पार्टी का नेता गालिब खान बापू की प्रतिमा पर लिपटकर फूट-फूटकर रोते बिलखते दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। कई लोगों ने नेता के इस वीडियो को नौटंकी कहा था। वीडियो में समाजवादी पार्टी की टोपी और सफेद कुर्ता पहने गालिब खान जोर-जोर से बापू कहते हुए रो रहे हैं।

बता दें कि कमाल आर खान बीते दिनों केआरके को एक पुराने ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था और वह कुछ दिन जेल में भी रहे थे। जेल से आने के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर सबको हैरान कर दिया।

जेल का अनुभव बताते हुए केआरके ने ट्वीट किया, "मैंने जेल में अपनी 20% याददाश्त खो दी थी, जहां मैं 10 दिनों से बिना कुछ खाए रह रहा था। मेरे डॉक्टरों के अनुसार, मैं इसे वापस नहीं पा सकता लेकिन मैं भविष्य में और अधिक खो सकता हूं। अगर मैं मर जाऊं तो जनता को याद रखना चाहिए कि पहले उन्होंने #सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया और अब मेरे साथ कर रहे हैं।

I had lost my 20% memory in jail, where I was living without eating anything for 10days. According to my doctors, I can’t get it back but I can lose more in the future. If I die, then public must remember that first they did it with #SushantSinghRajput and now doing it with me.