HanuMan OTT Release: तेजा सज्जा की 'हनुमान' क्यों ओटीटी पर नहीं हो रही रिलीज? निर्देशक प्रशांत वर्मा ने बताई वजह

HanuMan OTT Release: साउथ मूवी हनुमान जिसने रिलीज के बाद, पुष्पा, बाहूबली जैसी फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। 40 करोड़ के अस्थायी बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 330 करोड़ की कमाई की। हनुमान में तेजा सज्जा की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई और वह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म देने वाले एक्टर बन गए। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब इसके ओटीटी पर रिलीज होने की संभावना है।

काफी समय से फैन्स मूवी के ओटीटी पर आने का इतंजार कर रहे हैं हालांकि, अभी तक हनुमान ओटीटी पर नहीं आई है। आज फिल्म के ओटीटी पर दस्तक देने की खबर थी लेकिन दर्शकों को जी5 पर मूवी नहीं मिली।

हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने आखिरकार फिल्म के रिलीज को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में साफ किया कि देरी जानबूझकर नहीं की गई है। वह आगे कहते हैं कि उनकी टीम यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है कि फिल्म जल्द से जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो। प्रशांत वर्मा ने प्रशंसकों से उनका समर्थन जारी रखने का आग्रह किया क्योंकि टीम का एकमात्र उद्देश्य दर्शकों को सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करना है।

#HanuMan OTT streaming delay was not intentional!



We have been working tirelessly round the clock to sort things and bring the film to you asap!



Our intention is always to give you nothing but the best! Please try to understand and continue supporting us! Thank you! 🤗…