जैकलीन फर्नांडीज की बिल्डिंग में लगी आग, 17 मंजिला इमारत से निकली आग की लपटे; वीडियो वायरल

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के लग्जीरियस 17 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई। अभिनेत्री बांद्रा पश्चिम के पाली हिल इलाके में नवरोज हिल सोसायटी में रहती हैं, जहां अचानक आग लगने से दूर-दूर तक ऊंची लपटे देखी गई। घटना के फौरन बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तीन विशाल टैंकर, एक श्वास उपकरण वैन और चार दमकल गाड़ियों को रिकॉर्ड समय में 17 मंजिला ऊंची इमारत में भेजा गया।

शुक्र है कि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इमारत की 13वीं मंजिल की रसोई में आग लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडीज बिल्डिंग के एक शानदार पांच बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहती हैं।

