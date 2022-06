फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा की मां का हुआ निधन, निर्देशक ने कहा- अब मैं आधिकारिक तौर पर अनाथ हूं

Highlights पिछले कई दिनों से फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा की मां अस्पताल में भर्ती थीं सुधीर मिश्रा अपनी मां की तबीयत को लेकर ट्विटर पर लगातार अपडेट करते थे

मुंबईः फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा की मां का मंगलवार तड़के निधन हो गया। फिल्ममेकर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब मैं आधिकारिक तौर पर अनाथ हूं। सुधीर मिश्रा ने ट्वीट में लिखा- मेरी मां का एक घंटे पहले निधन हो गया। आखिरी पलों में मैं और मेरी बहन ने उनका हाथ थामा हुआ था। अब मैं औपचारिक तौर पर अनाथ हूं।

गौरतलब है कि सुधीर मिश्रा की मां पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में थीं। सीरियस मैन निर्देशक ट्विटर पर अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट कर रहे थे। 10 जून को उन्होंने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी मां के पास अब ज्यादा समय नहीं बचे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, 'अस्पताल से नहाने के लिए निकला था। अभी वापस बुलाया गया है। वे (डॉक्टर) कहते हैं कि मेरी माँ के पास बहुत कम समय है।”

My Mother passed away into the great beyond an hour ago . My Sister and I both held her hand as she went . I am now officially an orphan .