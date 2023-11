फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स की घोषणा हुई, 'जुबली' को पांच पुरस्कार, 'स्कूप' को बेस्ट सीरीज का अवार्ड

Highlights फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है विक्रमादित्य मोटवानी की 'जुबली' को पांच पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष), ड्रामा - सुरविंदर विक्की - कोहरा

Filmfare OTT Awards 2023: फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। विक्रमादित्य मोटवानी की 'जुबली' को पांच पुरस्कार मिले हैं। जुबली, कोहरा, स्कूप, डार्लिंग्स, सिर्फ एक बंदा काफी है और मोनिका के अलावा, ओ माय डार्लिंग भी इस साल की विजेताओं की सूची में शामिल हैं।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष), ड्रामा - सुरविंदर विक्की - कोहरा

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला), नाटक - राजश्री देशपांडे - ट्रायल बाय फायर

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - विक्रमादित्य मोटवाने - जुबली

सर्वश्रेष्ठ सीरीज - स्कूप

क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट निर्देशक - रंदीप झा - कोहरा

क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट अभिनेता (महिला), ड्रामा - करिश्मा तन्ना - स्कूप

क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर (फीमेल), ड्रामा - सोनाक्षी सिन्हा - दहाड़

क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट अभिनेता (पुरुष), नाटक - विजय वर्मा - दहाड़

बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी - गुंजीत चोपड़ा और दिग्गी सिसौदिया - कोहरा

सर्वश्रेष्ठ मूल संवाद - करण व्यास - स्कूप

सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा - गुंजीत चोपड़ा, सुदीप शर्मा और दिग्गी सिसौदिया - कोहरा

सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइन - अपर्णा सूद और मुकुंद गुप्ता - जुबली

सर्वश्रेष्ठ संपादन - आरती बजाज - जुबली

सर्वश्रेष्ठ छायांकन - प्रतीक शाह - जुबली

सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन - श्रुति कपूर - जुबली

सर्वश्रेष्ठ वीएफएक्स - अर्पण गगलानी - जुबली

