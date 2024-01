Fighter box office collection: ऋतिक रोशन की फिल्म 'फाइटर' ने तीसरे दिन 27 करोड़ बटोरे, जानिए अब तक की कमाई

Highlights ऋतिक रोशन-स्टारर 'फाइटर' 25 जनवरी को रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 24 करोड़ रुपये की कमाई की 'फाइटर' की कुल कमाई 94 करोड़ के करीब हो गई

Fighter box office collection: ऋतिक रोशन-स्टारर 'फाइटर' 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 24 करोड़ रुपये की कमाई की। गणतंत्र दिवस की छुट्टी के दिन यानी कि 26 जनवरी को फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और इसकी कमाई में 70% से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई। 26 जनवरी को 'फाइटर' ने 39 करोड़ रुपये की कमाई की। तीसरे दिन 27 जनवरी को इसकी कमाई में और उछाल आया और फिल्म ने शनिवार को 27 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।

#Fighter packs a strong total on Day 3 [Sat] post the national holiday [#RepublicDay]… Major centres - dominated by multiplexes - continue to dominate, adding weight to its biz… Thu 24.60 cr, Fri 41.20 cr, Sat 27.60 cr. Total: ₹ 93.40 cr. #India biz. #Boxoffice#Fighter needs… pic.twitter.com/Bw64ttNVf0