Emraan Hashmi Birthday: पवन कल्याण की OG से इमरान हाशमी का फर्स्ट लुक आउट, एक्टर का किलर लुक देख फैन्स हैरान

Emraan Hashmi Birthday: बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके परिजन और चाहने वाले उन्हें विश कर रहे हैं। इस बीच, इमरान हाशमी को शानदार जन्मदिन तोहफा दिया गया है। दरअसल, इमरान की साउथ डेब्यू वाली OG मूवी का पहला लुक जारी किया गया है। फिल्म से जुड़ा इमरान का पहला पोस्टर लुक उनके जन्मदिन के मौके पर जारी किया गया है। निर्देशक सुजीत की आगामी फिल्म ओजी के निर्माताओं ने, जिसमें पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं, फिल्म से इमरान हाशमी एक गैंगस्टर के रूप में होंगे।

Happy Birthday deadliest OMI BHAU… @emraanhashmi



Couldn’t imagine a clash more electrifying than with #OG 💥#TheyCallHimOGpic.twitter.com/HzXCznJn8U