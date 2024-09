Emergency Release Row: कंगना रनौत को लगा झटका! बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'इमरजेंसी' को CBFC देने से किया इनकार, 6 सितंबर को नहीं होगी रिलीज

Emergency Release Row: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के रिलीज पर एक बार फिर रोक लग गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कंगना की याचिका खारिज करते हुए फिल्म को लेकर जारी विरोध के जांच के आदेश दे दिए हैं। कंगना रनौत और ‘इमरजेंसी’ के निर्माताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से आधिकारिक प्रमाण पत्र मांगा। हालांकि जस्टिस बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया और सीबीएफसी से आपत्तियों पर विचार करने का आग्रह किया। सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड कोर्ट में फिल्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

High court has blasted censor for illegally withholding the cirtificate of #emergencyhttps://t.co/KedtrQlvrU