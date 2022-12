बॉक्स ऑफिस दृश्यम 2 का धमाका, तीसरे सप्ताह में बढ़ाए गए स्क्रीन्स, 163 करोड़ के पार पहुंची कमाई

Highlights दृश्यम 2 ने दूसरे सप्ताह में भी अप्रत्याशित कलेक्शन किए हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबतक कुल ₹ 163.48 करोड़ कमा चुकी है।

Drishyam 2 box office collection Day 14: अजय देवगन की दृश्यम 2 ने पिछले दिनों 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिल रहा है। बॉलीवुड के लिए यह खास उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में बड़े बजट की कई फिल्में पिट गईं थीं। दर्शकों ने उनको नकार दिया।

फिल्म ने पहले हफ्ते में तो ताबड़तोड़ कमाई की ही, दूसरे सप्ताह में भी फिल्म ने अप्रत्याशित कलेक्शन किए हैं। दूसरे सप्ताह के रविवार फिल्म ने 15 करोड़ से भी उपर का बिजनेस किया। हालांकि फिल्म की कमाई में दूसरे हफ्ते 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। फिल्म तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गई है और माना जा रहा है कि इस हफ्ते यह 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। क्योंकि फिल्म की कमाई को देखते हुए तीसरे हफ्ते में स्क्रीन्स और बढ़ा दिए गए हैं।

#Drishyam2 is UNSTOPPABLE… Starts Week 3 with full energy and enthusiasm… *Week 3* status…

⭐️ Theatres: 1618 [+74 more than Week 2]

⭐️ Screens: 2247 [+200 more than Week 2]#India biz. pic.twitter.com/QEVhnSLCwN