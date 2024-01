Ram Mandir: राम मंदिर के लिए 2.6 करोड़ का दान देंगे फिल्म 'हनुमान' के वितरक, प्रत्येक टिकट से 5 रुपये देने का वादा किया

Highlights तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान के वितरकों में से एक माइथ्री मूवी मेकर्स ने घोषणा की राम मंदिर के लिए 2.6 करोड़ रुपये से अधिक का दान देंगे हनुमान के प्रत्येक टिकट से 5 रुपये देने का वादा किया

Ayodhya Ramlala Pran Pratishtha: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान के वितरकों में से एक माइथ्री मूवी मेकर्स ने घोषणा है कि वह राम मंदिर के लिए 2.6 करोड़ रुपये से अधिक का दान देंगे। यह घोषणा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अभिषेक समारोह से एक दिन पहले की गई है। कंपनी ने कहा कि फिल्म की टीम ने इस उद्देश्य के लिए हनुमान के प्रत्येक टिकट से 5 रुपये देने का वादा किया है।

अब तक, तेलुगु भाषा की फिल्म के 53,28,211 टिकट बिके हैं, जो दान की राशि 2,66,41,055 रुपये है। माइथ्री मूवी मेकर्स ने एक्स पर एक बयान में घोषणा की और कहा, "53,28,211 लोगों को धन्यवाद, जो अयोध्याराम मंदिर के लिए 2,66,41,055 रुपये की राशि दान करने के महान उद्देश्य में शामिल हुए हैं। आप भी #HanuMan को देखकर और दिव्य अनुभव में डूबकर इस अद्भुत पहल का हिस्सा बन सकते हैं। आपके खर्च किए गए टिकट में से 5 रुपये अयोध्या राम मंदिर में जाएंगे। माइथ्री डिस्ट्रीब्यूशन टीम इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही है।"

इसके अलावा देश की प्रमुख सिनेमा श्रृंखलाओं में से एक, मिराज सिनेमाज ने 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर चुनिंदा स्थानों पर हनुमान शो के लिए 'एक खरीदो-एक मुफ्त टिकट पाओ' योजना की भी घोषणा की है। बता दें कि प्रशांत वर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित सुपरहीरो फिल्म हनुमान अपनी रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।

