तारा सुतारिया और वीर पहारिया के बीच हुआ ब्रेकअप? AP ढिल्लों कॉन्सर्ट विवाद के कुछ ही समय बाद दोनों का रिश्ता खत्म!

मुंबई: खबरों के मुताबिक, तारा सुतारिया और वीर पहारिया ने अलग होने का फैसला कर लिया है। उनके ब्रेकअप की खबर AP ढिल्लों कॉन्सर्ट विवाद के कुछ ही समय बाद आई है, जिसने दोनों को लोगों की नज़रों में ला दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना के बाद कपल ने एक-दूसरे को पब्लिकली सपोर्ट किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है।

फिल्मफेयर के अनुसार, यह ब्रेकअप AP ढिल्लों कॉन्सर्ट विवाद के कुछ ही दिनों बाद रिपोर्ट किया गया है, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। सुतारिया और पहारिया दोनों में से किसी ने भी अपने ब्रेकअप के कारण के बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। इस विवाद के दौरान दोनों के एक साथ आने के बाद से ही उनका रिश्ता चर्चा का विषय बन गया था, जिससे उनके रिश्ते और उसके बाद खत्म होने के बारे में अटकलें और तेज़ हो गईं।

ब्रेकअप की खबरों से पहले, तारा सुतारिया और वीर पहारिया अपने सपोर्टिव इंटरैक्शन के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि तारा और वीर ने 2025 की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी, और कई प्राइवेट आउटिंग पर एक साथ देखे जाने के बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चा बढ़ने लगी। उनकी केमिस्ट्री जल्द ही साफ दिखने लगी, और 2025 के बीच तक, उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया—एक फैशन इवेंट में साथ में शोस्टॉपर बने और गणेश चतुर्थी साथ में पब्लिक में मनाई।

कुछ हफ़्ते पहले, यह कपल एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में आया था। तारा और वीर ने एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के वायरल क्लिप्स पर बात की, जहाँ तारा ने सिंगर के साथ स्टेज पर एक फ्रेंडली पल शेयर किया था। सोशल मीडिया यूज़र्स ने ऑडियंस में वीर के रिएक्शन को बारीकी से देखा और इसे असहजता के तौर पर समझा।

अफवाहों को खत्म करते हुए, तारा ने इंस्टाग्राम पर "झूठी कहानियों" और "पेड PR" को गलत बताया, और ज़ोर देकर कहा कि प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। वीर ने यह भी साफ किया कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, उसे जानबूझकर एडिट किया गया था।

दिलचस्प बात है कि दोनों एक्टर्स पहले भी अपने मज़बूत रिश्ते के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। वीर ने एक बार अपनी पहली डेट को याद करते हुए बताया था कि उन्होंने पियानो बजाया था और तारा ने सूरज उगने तक उनके साथ गाना गाया था।

