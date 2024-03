Crew Song Choli Ke Peeche: माधुरी दीक्षित के गाने पर करीना कपूर को डांस करना पड़ा भारी, सॉन्ग रीमिक्स से भड़गे फैन्स; किया जमकर ट्रोल

Crew Song Choli Ke Peeche: डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक डांस सॉन्ग 'चोली के पीछे' आज भी एक हिट गाना है जो अक्सर शादियों-पार्टियों में बजता है। 1993 में आई सुभाष घई की क्राइम ड्रामा 'खल नायक' में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया गाना चोली के पीछे क्या है के बोल भले ही थोड़े विवादित हो लेकिन यह एवरग्रीन सॉन्ग है। ऐसे में अब 'चोली के पीछे क्या है' का रीमिक्स बनाया गया है जिसने एक बार फिर से संगीत प्रेमियों के लिए तूफान ला दिया है।

तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म क्रू में नए गाने के रूप में चोली के पीछे क्या है को फिल्माया गया है। गाने को बड़े ध्यान से रीमिक्स किया गया है और फैन्स के बीच इसे उसी उम्मीद से उतारा गया है कि यह माधुरी के ओरिजनल की तरह ही हिट हो।

राजेश ए कृष्णन की आगामी हीस्ट कॉमेडी क्रू के निर्माताओं ने ट्रैक को दोबारा दोहराया है लेकिन लगता है कि फैन्स को सॉन्ग कुछ खास पसंद नहीं आया। दरअसल, सॉन्ग आउट होने के बाद से तेजी से यूट्यूबर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सॉन्ग को लेकर यूजर्स प्रतिक्रिया बी दे रहे हैं लेकिन कई यूजर्स ने गाने के रीमिक्स करने पर आपत्ति जताई है और निर्मताओं की जमकर फजीहत कर डाली। कई यूजर्स ने गाने में करीना कपूर के डांस को माधुरी से कंपेयर कर रहे हैं और करीना कपूर को ट्रोल कर रहे हैं।

एक यूजर्स ने कमेंट कर कहा, "रीमिक्स के कारण गाना खराब कर दिया।" एक अन्य ने लिखा, "वेरी पुअर रिमेक सॉन्ग", इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने भी गाने को लेकर फिल्म टीम को ट्रोल किया है।

हालांकि, इससे उलट गाने की काफी तारीफ भी हो रही है। करीना कपूर की अदाएं देख फैन्स कायल हो गए हैं। पिंक साड़ी में करीना कपूर के डांस ने सॉन्ग में जान भर दी है।

I'm not against remakes and remixes, but this is just very badly done. Obviously impossible to match MD, but this has literally none of the mischievous chutzpah of the original. They should've gone with a new song to suit their film's situation better.