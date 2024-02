Crakk Trailer: विद्युत जामवाल की क्रैक का ट्रेलर आउट, अर्जुन रामपाल के साथ एक्टर हाईवोल्टेज एक्शन डोज

Crakk Trailer: एक्शन स्टार विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म 'क्रैक-जीतेगा तो जाएगा' का आज धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक्शन से भरपूर मूवी का मुंबई में भव्य कार्यक्रम के साथ ट्रेलर से पर्दा हटाया गया है।

फिल्म निर्माता आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन जैसे सितारे हैं। यह फिल्म जबरदस्त एक्शन, रोमांच और विभिन्न प्रकार के खेल स्टंट पेश करती है जो भारत का पहला एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा बन गया है।

फिल्म 23 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है और उससे पहले ट्रेलर रिलीज ने फैन्स के दिलों की धड़कने बढ़ा दी है। फिल्म के बारे में बोलते हुए अभिनेता-निर्माता विद्युत जामवाल ने टिप्पणी की, “क्रैक के साथ, मेरा दृष्टिकोण भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर पेश करना था। मैं उस असाधारण टीम का आभारी हूं जिसने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। हमने जो एड्रेनालाईन-प्रेरित दृश्य तमाशा बनाया है, उसका उद्देश्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना है, जिससे वे उत्सुकता से और अधिक की उम्मीद कर सकें।"

वहीं, निर्देशक आदित्य दत्त ने कहा, “क्रैक विद्युत के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और इस बार मेरे साथ अर्जुन भी हैं। जब आपके पास अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल हैं, जो वास्तविक जीवन और फिल्मों दोनों में मर्दानगी के प्रतीक हैं।

एक फिल्म निर्माता के रूप में यह एक अद्भुत एक्शन कॉम्बो है। उनका विस्फोटक और क्रोध से भरा व्यक्तित्व दर्शकों को भी आकर्षित करेगा। इस बार यह इसलिए भी खास है क्योंकि मेरे मुख्य किरदार सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्माता भी हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि विद्युत और मेरा नजरिया मेल खाता है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि हम सिनेमा और अपराध में खुश साझेदार के रूप में काम करें।''

For all the Seedha Sa Choras in love 👀



Rom Rom song out tomorrow- https://t.co/eSCtOmzekF 🤙#CRAKK - Jeetegaa Toh Jiyegaa releasing on 23rd February 2024@rukminimaitra@iampoojasawant@adidatt@mcsquare_7000@tanishkbagchi@Acharya1Ganesh@TSeries@abbassayyed771pic.twitter.com/0XXLSEXC6B