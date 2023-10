Dalip Tahil को हिट एंड रन केस में कोर्ट ने सुनाई सजा, पीड़िता को हर्जाने में इतने रुपये देने के लिए कहा

Highlights हिंट एंड रन मामले में मुंबई कोर्ट ने एक्टर दलीप ताहिल को सुनाई सजा इसके बाद अभिनेता ने कहा फैसला का सम्मान करते हैं दलीप ताहिल ने कहा इस फैसले को हाई कोर्ट में देंगे चुनौती

मुंबई: 2018 हिट एंड रन मामले में अभिनेता दलीप ताहिल को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केस में फैसला एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन जज ने दिया है।

फैसले सुनाने के साथ ही मेट्रोपॉलिटन जज ने फैसले में कहा , एक्टर को हादसे में घायल हुई महिला को 5 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने के लिए कहा है।

वहीं, दिलीप ने कहा, "मैं जज का और कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसला का सम्मान करता हूं। लेकिन, मामले में सुनाए गए पूरे फैसले को हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि यह सजा निलंबित हो चुकी था और इसमें पीड़िता को मामूली चोटें आईं थी। इसके साथ ही उन्होंने आखिर में कहा मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई।"

