Bihar Polls 2024: प्रधानमंत्री मोदी को अब मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए!, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, उम्र 75 साल से अधिक

Bihar Polls 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी को सक्रीय राजनीति से दूर रहने की सलाह दे डाली है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए क्योंकि, उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है। इसलिए अब सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। उन्होंने खुद जो नीति तय की है, उसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें अपनी नीति पर गौर करना चाहिए। हम तो अब उन्हें सीधे तौर पर संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि आप समझ ही रहे हैं देश में क्या हो रहा है। उन लोगों(भाजपा) के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन लोगों पर किसी को भरोसा नहीं है। केवल झूठ और नफरत के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जो इनके मुंह में आता है ये वही बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने अग्निवीर योजना बनाई। उससे कितने लोगों को फायदा हुआ यह बताना चाहिए।

हकीकत तो यह है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश के 25 करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी हासिल नहीं हो सकता है। अब यदि उनका उम्र चला जाए तो इसकी वजह क्या होगी। इसलिए वो खुद के लिए भी और देश के भी सही नीतियों का पालन करें। तेजस्वी से जब यह पूछा गया कि जब-जब चुनाव हो जैसे-जैसे चरण बीत रहा है वैसे-वैसे भाजपा का एजेंडा बदल रहा है?

जिसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि वह कंफ्यूज हो चुके हैं। इसलिए वो महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। जबकि गिरिराज सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बेकार की बातों पर हम नहीं बोलते हैं। उनके पास कोई गंभीरता नहीं है कुछ भी बोल देना है। तेजस्वी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको कौन सी जिम्मेवारी दी है?

जिसमें उनका साथ भी मिल रहा है? इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, छोड़िए ना अंदर की बात है। दरअसल, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बताए हुए काम को कर रहे हैं, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री का सहयोग और आशीर्वाद भी प्राप्त है।

