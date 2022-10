200 करोड़ की रंगदारी मामले में कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ाई

Highlights जमानत और अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई 10 नवंबर को होगी अदालत ने ईडी को सभी पक्षों को चार्जशीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जांच एजेंसी ने 17 अगस्त को अभिनेत्री के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। शनिवार को हुई सुनवाई में अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सभी पक्षों को चार्जशीट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अभिनेत्री अदालत में पेश हुईं। अब इस मामले में जमानत और अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

जांच एजेंसी ने 17 अगस्त को अभिनेत्री को मामले में आरोपी के तौर पर नामजद करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया था। इससे पहले सितंबर में बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामले के सिलसिले में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान, बॉलीवुड अभिनेत्री ने चंद्रशेखर के साथ छह महीने तक रिश्ते में रहने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उन्होंने यह दावा भी किया था कि उन्हें उसकी गतिविधियों के बारे में नहीं पता था।

