Cannes 2024: हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी कान्स के लिए रवाना हुईं ऐश्वर्या राय बच्चन, बेटी आराध्या भी रहीं साथ

By अंजली चौहान | Published: May 16, 2024 11:10 AM

Next

Cannes 2024: ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को कान्स के लिए रवाना होते हुए एयरपोर्ट पर देखा गया। जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वह थी ऐश्वर्या की दाहिनी बांह पर लगी चोट।