Brahmastra Box Office Collection: 'ब्रह्मास्त्र' ने दो दिन के भीतर कमाए 160 करोड़, तमिलनाडु में तोड़ा रिकॉर्ड

मुंबई: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' ने दो दिनों के भीतर बंपर कमाई की है। फिल्म में दोनों दिनों के भीतर दुनियाभर में 160 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। अयान मुखर्जी की फिल्म ने जोरदार शुरुआत के दूसरे दिन दुनिया भर में 85 करोड़ की कमाई की। अनुमान है कि फिल्म साप्ताहांत में 250 करोड़ रुपये कमा सकती है।

बॉक्स ऑफिस में फिल्म का हिंदी संस्करण अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है कि फिल्म के डब किए गए संस्करण ने शनिवार को तमिलनाडु में रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म में अपने ओपनिंग डे में 75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। रविवार दोपहर को, फिल्म के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक ग्राफिक ट्वीट किया, जो दर्शाता है कि फिल्म ने दुनिया भर में दो दिनों के भीतर 160 करोड़ रुपये कमाए हैं।

