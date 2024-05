गौहर खान की टीम के साथ BMC अधिकारियों की झड़प, एक्ट्रेस के बेटे की बर्थडे पार्टी की सजावट को तोड़ा; देखें

By अंजली चौहान | Published: May 10, 2024 11:38 AM

Gauahar Khan Son Birthday: गौहर और जैद ने अपने बेटे के लिए मुंबई के एक पॉश होटल में जंगल-थीम वाली जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया था, और प्रवेश द्वार पर एक विशाल जंगल-थीम वाला गेट भी था।