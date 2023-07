अजय देवगन के लिए नासिक की सड़कों पर शख्स चला रहा भीख मांगो आंदोलन! जानिए, आखिर क्या है पूरा माजरा

नासिक: हमने कई बार लोगों को अनोखे तरीकों से बॉलीवुड सेलेब्स के प्रति अपनी निराशा या विरोध व्यक्त करते देखा है। हालांकि, महाराष्ट्र में हुई ताजा घटना निश्चित तौर पर सबसे विचित्र विरोध प्रदर्शनों में से एक है। महाराष्ट्र के नासिक में एक शख्स को अभिनेता अजय देवगन के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए सड़कों पर भीख मांगते देखा गया। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, तो आईए आपको पूरी बात बताते हैं।

अजय देवगन आज के दौर में भी सबसे सफल बॉलीवुड कलाकारों में से एक हैं। यही वजह भी है कि उन्हें कई ब्रांडों के चेहरे के रूप में भी विज्ञापनों में देखा जाता है। अपने कई विज्ञापनों के बीच, वह एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के विज्ञापनों में भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि नासिक का यह व्यक्ति इसी बात से परेशान है।

एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति को नासिक की एक व्यस्त सड़क के बीच में अपना स्कूटर पार्क करते देखा जा सकता है। उन्हें तख्ती पकड़े हुए देखा जा सकता है, जिस पर लिखा है- अजय देवगन के लिए भीख मांगो आंदोलन!

यह शख्स अपने साथ लाउडस्पीकर पर घोषणा करता है, 'मैं ऑनलाइन गेमिंग और उसके विज्ञापनों का विरोध कर रहा हूं। इन सेलेब्स के पास भगवान की कृपा से बहुत कुछ है और फिर भी, वे ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना जैसे काम चुनते हैं जिसका युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है।'

