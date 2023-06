Bastar: 'द केरल स्टोरी' के निर्माताओं की जोड़ी फिर मचाएंगी धमाल, फिल्म 'बस्तर' का किया ऐलान

Highlights सुदीप्तो सेन की अगली फिल्म बस्तर का पोस्टर आउट हो गया है फिल्म अगले साल रिलीज होगी द केरल स्टोरी की निर्माता टीम फिर से इस फिल्म में साथ काम करेगी

मुंबई: द केरल स्टोरी की शानदार सफलता के बाद अब एक बार फिर सुदीप्तो सेन और विपुल शाह एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दरअसल, सोमवार को प्रोडक्शन बैनर सनशाइन पिक्चर्स ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। निर्माताओं के मुताबिक, 'बस्तर' एक 'सच्ची घटना' पर आधारित है और अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी।

सनसाइन पिक्चर्स ने एक ट्वीट शेयर कर फैन्स को फिल्म की जानकारी दी और कहा, "हमारे अगले बस्तर का अनावरण। एक और मनोरंजक सच्ची घटना देखने के लिए तैयार रहें जो आपको अवाक कर देगी। 5 अप्रैल, 2024 के लिए अपने कैलेंडर चिह्नित करें!"

