Highlights VIDEO: 91 साल की उम्र में आशा भोसले ने गाया 'हुसन तेरा तौबा तौबा', वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Asha Bhosle Sing the Song:आशा भोसले दस साल की उम्र से ही गाना गा रही हैं और 91 साल की उम्र में भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आयी है। जानी-मानी पार्श्वगायिका भोसले ने पिछले सप्ताहांत दुबई में अपने कॉन्सर्ट में पंजाबी गायक करण औजला के गाने "तौबा तौबा" पर अपनी प्रस्तुति दी थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आशा भोसले ने इस गाने के लोकप्रिय स्टेप को भी दोहराया, जिसे 2024 की फिल्म में विक्की कौशल और त्रिप्ति डिमरी पर फिल्माया गया था और जिसे बोस्को मार्टिस ने कोरियोग्राफ किया था। औजला ने कहा कि वह ‘‘संगीत की जीती-जागती देवी’’ द्वारा उनका गीत गाये जाने के बाद खुद को धन्य महसूस करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘मैंने इसे 27 साल की उम्र में लिखा था, उन्होंने (आशा भोसले) इसे 91 साल की उम्र में मुझसे बेहतर गाया। क्या अद्भुत गायिका हैं। आशा जी।’’ औजला ने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप भी पोस्ट की जिसमें आशा भोसले ‘‘तौबा तौबा’’ गाने पर थिरकते नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा कि इस गाने को लोगों से बहुत प्रशंसा मिली, लेकिन आशा भोसले को यह गाना गाते देखना "गौरव" की बात है।

Asha Bhosle singing and grooving on Karan Aujla’s Tauba Tauba and doing Vicky Kaushal’s step was not on my 2024 bingo card 😂😂 pic.twitter.com/p6z51naYlz