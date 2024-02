Article 370 Trailer: यामी गौतम के मुरीद हुए अक्षय कुमार! 'आर्टिकल 370' का ट्रेलर देख, बोले- "कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा..."

Article 370 Trailer: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी अपकमिंग मूवी की आर्टिकल 370 को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस को एक साथ दो खुशियां मिल रही है जिसमें पहली उनकी फिल्म और दूसरी की वह मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस की शानदार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिस पर फैन्स और बॉलीवुड हस्तियों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में खिलाड़ी कुमार उर्फ अक्षय कुमार ने निर्देशक आदित्य धर की आगामी फिल्म आर्टिकल 370 की जमकर तारीफ की है, जिसमें यामी गौतम धर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद अक्षय ने टिप्पणी की कि यह "जोश से भरा हुआ लग रहा है।"

हॉलिडे और बेबी सहित कई देशभक्ति फिल्मों में अभिनय करने वाले कुमार ने यह भी दोहराया कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, "कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, आर्टिकल 370 फुल ऑन जोश, जय हिंद...", अभिनेता ने यामी को शुभकामनाएं भी दीं।

बात करें ट्रेलर की तो फिल्म का ट्रेलर, जिसमें प्रियामणि भी हैं, इस बात की झलक पेश करता है कि कैसे कश्मीर की गंभीर स्थिति के जवाब में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था।

ट्रेलर में यामी के किरदार को कश्मीर की स्थिति को दर्शाते हुए दिखाया गया है, जो क्षेत्र की घटनाओं से दुखी है। दर्शकों को जल्द ही एक्शन सेट-पीस में फेंक दिया जाता है जिसमें विस्फोट और हिंसा और अलगाववादी भड़काऊ भाषण देते हैं। प्रियामणि ने पीएमओ में एक अधिकारी की भूमिका निभाई है; ट्रेलर में दिखाया गया है कि यामी के किरदार को एनआईए द्वारा कश्मीर घाटी में संभावित खतरों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद के अधिनियम के बाद कोई परेशानी न हो।

