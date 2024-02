Article 370 फिल्म पर जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद की आई पहली प्रतिक्रिया, दिए 4 स्टार

Highlights जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद ने देखी आर्टिकल 370 फिल्म शहला रशीद ने फिल्म को दिए 4 स्टार कभी शहला रशीद ने 370 धारा को हटाए जाने का किया था विरोध

Shehla Rashid: 23 फरवरी को सिनेमाघरों में फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम की बहु चर्चित फिल्म आर्टिकल 370 रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। वहीं, इस फिल्म पर जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस फिल्म को देखा है। इस बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट कर जानकारी दी है।

Four stars to @AdityaDharFilms’s 370 for casting (esp. Amit bhai), action sequences, strong female characters, and sensitivity. Tells the inside story of the bloodless removal of the paper wall named 370 without shrill rhetoric or creating disharmony. 👍👏 @yamigautam best wishes pic.twitter.com/V6hkgitu4i — Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) February 22, 2024

उन्होंने फिल्म को अपनी शुभकामनाएं दी हैं साथ ही फिल्म को 4 स्टार दिया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म बेहतर तरीके से आर्टिकल 370 हटाए जाने की अंदर की कहानी बताती है। उन्होंने अपने ट्वीट में आदित्य धर, यामी गौतम को शुभकामनाएं दी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरह लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक और दूसरी तरफ फिल्म 370 रिलीज कर दिया गया है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए फिल्म को रिलीज किया गया है। बीते दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दौरे पर गए थे।

Houston screening #Article370 : Youth reaction . Fantastic acting by ⁦@yamigautam⁩ . A great script, great direction and great plots. A must watch . Please do not miss it. Watch in theaters . Thanks ⁦@kp_global⁩ for hosting this special event . pic.twitter.com/aXui68xSh0 — Surinder Kaul (@surinderkauldr) February 23, 2024

कौन हैं शेहला रशीद

शहला रशीद जेएनयू की पूर्व छात्रा रही हैं। वह चर्चा में तब आई थी जब जेएनयू में टुकड़े-टुकड़े के नारे लगाए गए थे। हालांकि, मोदी सरकार ने जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाया तब वह उन लोगों में से थी जिन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी। हालांकि, बीते कुछ समय से वह मोदी सरकार के फेवर में टिप्पणी कर रही हैं।

This powerful prologue, delivered by Ajay Devgan, outlines the origin of discriminatory #Article370, which now stands annulled.

The movie Article 370, set to hit cinema halls on 23rd Feb, traces down events, in the run up to Modi Govt’s historic move, to abrogate the contentious… pic.twitter.com/lB7xCJgNCl — Amit Malviya (@amitmalviya) February 19, 2024

यामी का शानदार अभिनय

फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम का आर्टिकल 370 में गजब का अभिनय है। फैंस की तरफ से भी अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं। फिल्म में निर्माता ने एक्शन और इमोशन को अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। फिल्म में मोदी सरकार को दिखाया गया है कि कैसे सरकार ने 370 धारा को हटाया।

इस दौरान जब सदन में बहस हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। फिल्म में अरूण गोविल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किरदार में शानदार लग रहे हैं। फिल्म को आदित्य जांभले ने डायरेक्ट किया है।

