Bollywood: अंकिता का रो-रोकर बुरा हाल, बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की आई याद

Ankita Lokhande: बिग बॉस 17 जीतने का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि अंकिता के ऊपर एक और दुख का पहाड़ा टूट पड़ा है। अंकिता के दिल के सबसे करीब सदस्य की मौत हुई है। जिससे अंकिता टूट गई हैं। उन्होंने अपने इंस्ट्राग्राम पेज पर एक फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। अंकिता को उपहार के तौर पर जो डॉग बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत ने दिया उसे वह खो चुकी है।

टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार, अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनके दिल के करीब डॉग को खो दिया है।अंकिता लोखंडे ने अपने पालतू कुत्ते की एक मनमोहक तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा, "अरे दोस्त मम्मा तुम्हें बहुत याद करूंगी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।

यहां बताते चले कि अंकिता जब बिग बॉस 17 में थी तो वह कई मौकों पर अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मुनव्वर फारूकी के साथ बातचीत करती हुई कैमरे में कैद हुई थी। अंकिता लोखंडे के लिए सुशांत क्या थे, उनके आंखों से बहते आसूं ने इस बात की गवाही दी थी। अंकिता ने कई मौकों पर बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में बहुत तेज था।

वह सबसे अलग था, उसने चांद पर घर बनाने के लिए जमीन तक ली थी। अंकिता सुशांत के परिवार में सभी को अच्छे से जानती हैं। हालांकि, अब वह जहां भी होगा, खुश होगा। इस दौरान मुनव्वर फारूकी ने भी कई बार अंकिता के जज्बातों का ध्यान से सुना और समझा। मालूम हो कि एक वक्त में अंकिता और सुशांत सिंह राजपूत की प्रेम कहानी के चर्चे काफी ज्यादा था।

