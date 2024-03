Anant-Radhika Pre Wedding: अनंत-राधिका की प्री-वेडिंग के लिए सिंगर रिहाना के सुरों का चलेगा जादू, फंक्शन से पहले इस गाने पर हॉलीवुड सिंगर ने की रिहर्सल

Anant Ambani-Radhika Merchant Pre-Wedding Festivities: इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग समारोह आज शुरू होने जा रहा है। गुजरात के जामनगर में होने वाले इस भव्य समारोह के लिए देश-विदेश के कई दिग्गज हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान अंबानी परिवार की ओर से हॉलीवुड सिंगर रिहाना को निमंत्रण दिया गया है जिसके लिए वह भारत पहुंच चुकी है।

अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर रिहाना प्री वेडिंग में परफॉर्म करने से पहले रिहर्सल करती नजर आईं जिसका वीडियो लीक हो गया। कॉन्सर्ट स्टेज की भव्य तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसने फैन्स के मन में सनसनी मचा दी है।

🎤 Rihanna rehearsing "Diamonds" for her upcoming concert in India. pic.twitter.com/b7ZaohuGFz — FentyStats (@FentyStats) February 29, 2024

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी सोशल मीडिया से लेकर खबरों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस लग्जरियस वेडिंग के लिए कई बॉलीवुड सितारे और हॉलीवुड की हस्तियां जामनगर में इस वक्त मौजूद हैं।

रिहाना के वायरल वीडियो में उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के पूर्व-वेडिंग समारोहों के लिए अपने गीत हीरे को रिहर्सल किया। इसके अलावा अन्य वीडियो में दूर के फुटेज ने चकाचौंध वाली नीली रोशनी को मंच पर रोशन करते हुए, एक विद्युतीकरण तमाशा के लिए दृश्य को स्थापित किया। पृष्ठभूमि में, रिहाना की आत्मीय आवाज सुनी जा सकती है, अपने गीत के डायमंड्स के प्रतिष्ठित गीतों का अभ्यास करते हुए, उपस्थित लोगों के लिए स्टोर में मंत्रमुग्ध करने वाले अनुभव पर इशारा करते हुए।

Sneak peek of Rihanna’s stage for her performance in India this weekend 🎤🇮🇳 pic.twitter.com/UHHgoiBkmU — FentyStats (@FentyStats) February 29, 2024

रिहाना के प्रदर्शन के लिए ग्रैंड स्टेज सेटअप को दिखाने वाली एक क्लिप और एक आश्चर्यजनक तस्वीर भी सामने आई है। सिंगर के लिए जो स्टेज सजाया गया उसकी तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

Another sneak peek of Rihanna’s stage for her concert in India this weekend 🇮🇳🎤 pic.twitter.com/qavGaRzB2k — FentyStats (@FentyStats) February 29, 2024

अनंत अंबानी और राधिका व्यापारी के पूर्व-वेडिंग फंक्शन

अंबानी परिवार का बहुप्रतीक्षित समारोह आज शुरू हो रहे हैं और जामनगर, गुजरात में 3 मार्च तक जारी रहेगा। रिहाना के अलावा, हाई-प्रोफाइल व्यक्तित्वों और बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी देखने को मिल रही है जिसमें आलिया भट्ट, अपने पति रणबीर कपूर, बेटी रा कपूर और सास नीतू कपूर के साथ कल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसी तरह, सुपरस्टार शाहरुख खान और उनके परिवार, जिनमें पत्नी गौरी खान और बच्चे सुहाना खान, आर्यन खान और अब्राम खान सहित अन्य लोग पहुंचे हैं।

स्टार-स्टडेड गेस्ट लिस्ट में माता-पिता से लेकर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जान्हवी कपूर, अर्जुन कपूर, बोनी कपूर, अयान मुखर्जी, सलमान खान, मानुषी छिलार, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और कई उद्योग जगत के लोग शामिल हैं।

