Amitabh Bachchan Mother In Law Alive: अमिताभ बच्चन की सास और जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी की मौत की खबर झूठी?, 94 साल की उम्र में अस्पताल में भर्ती

Amitabh Bachchan Mother In Law alive: सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की सास और सपा सांसद जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी (Indira Bhaduri) की निधन की खबर झूठी है। 94 साल की उम्र में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई सालों से बीमार चल रही हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चनभोपाल पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 94 साल की हैं।

जया बच्चन की मां इंदिरा भोपाल के श्यामला हिल्स में रहती हैं। पति तरुण भादुड़ी का निधन 1966 में हो गया था। तरुण पत्रकार और लेखक थे। कई समाचार पत्र में काम किया था। जया बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन और पुत्री श्वेता नंदा नानी के काफी करीबी हैं।

