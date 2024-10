Amitabh Bachchan Mother In Law Death: अमिताभ बच्चन की सास और जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी का निधन?, 94 साल में दुनिया को कहा अलविदा!

Highlights Amitabh Bachchan Mother In Law Death: बच्चन परिवार पर आफत आ पड़ी हैं। Amitabh Bachchan Mother In Law Death: दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। Amitabh Bachchan Mother In Law Death: इंदिरा भादुड़ी ने देर रात दम तोड़ दी।

Amitabh Bachchan Mother In Law Death: सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की सास और सपा सांसद जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी (Indira Bhaduri) का निधन हो गया। 94 साल में दुनिया को अलविदा कहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतिम सांस ली। कई सालों से बीमार चल रही थीं। बच्चन परिवार पर आफत आ पड़ी हैं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चनभोपाल पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक इंदिरा ने देर रात दम तोड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 94 साल की थीं।

जया बच्चन की मां इंदिरा भोपाल के श्यामला हिल्स में रहती थीं। पति तरुण भादुड़ी का निधन 1966 में हो गया था। तरुण पत्रकार और लेखक थे। कई समाचार पत्र में काम किया था। जया बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन और पुत्री श्वेता नंदा नानी के काफी करीबी थे।

