Ameen Sayani Passes Away: मशहूर रेडियो होस्ट अमीन सयानी के निधन से गमगीन हुए सोशल मीडिया यूजर्स, चाहने वालों ने कुछ यूं दी श्रद्धाजंलि

Ameen Sayani Passes Away: रेडियो पर श्रोताओं को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करने वाले मशहूर रेडियो जॉकी अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं रहें। यह दुखद खबर बुधवार को सामने आई जिससे उनके जानने वाले शोक में डूब गए। अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है जिसकी पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस ने की है।

राजिल सयानी ने खुलासा किया कि मंगलवार रात उनके पिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद वे उन्हें मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल ले गए। हालाँकि, उनका पहले ही निधन हो चुका है। राजिल ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर ने उन्हें देखा लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, अमीन सयानी का अंतिम संस्कार 22 जनवरी को किया जाएगा। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई उनके रिश्तेदारों का आना शुरू होगा इसलिए अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। अमीन सयानी एक प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता थे। उन्हें सुनने वाले सभी लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। नेटिजन्स सोशल मीडिया पर दिवंगत रेडियो जॉकी के लिए हार्दिक शोक संदेशों की बाढ़ ला रहे हैं। यहां तक कि मनोरंजन जगत के कुछ लोगों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। यहां देखें ट्वीट...

Rest in peace #AmeenSayani sahab… The iconic radio announcer and the voice of #BinacaGeetmala… His golden voice will always remain an integral part of our lives. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/p0eYmsM6pp — taran adarsh (@taran_adarsh) February 21, 2024

A legendary era comes to an end.



Alvida #AmeenSayani sahab! We are fortunate to have lived in your world. Thank you for being a pioneer, teacher, an inspiration to generations of artists!



Rest in Peace 🙏🏻🤲🏻❤️ pic.twitter.com/FVBlcnjHHn — Anuj Gurwara (@AnujGurwara) February 21, 2024

Goodbye guruji. We are because you were🙏 rip #ameensayani thank you for everything #radiopic.twitter.com/FHvtbxa0eX — Hrishikesh Kannan (@HrishiKay) February 21, 2024

With the passing of #AmeenSayani, a piece of my childhood has gone. He was a wonderful, kind man with huge accomplishments.



When I was 17, I came to Mumbai on a holiday and hoped to meet Anant Setalvad, Alyque Padamsee and Ameen Sayani. The only way to get in touch was through… — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 21, 2024

Tribute to the Golden Voice - Radio Man #AmeenSayani 🙏



“Behno aur Bhaiyon” : Watch a rarest interview of him speaking about Kishor Da . Rest in Peace - Om Shanti . pic.twitter.com/WUpummrEBj — Prashant Sahu 🇮🇳 (@suryanandannet) February 21, 2024

‘Behno aur Bhaiyo’ will be etched on our ears & hearts forever & ever. Radio will never be the same as we bid a final goodbye to the legendary #AmeenSayani



It’s a dream of every Radio Jockey to be like him someday.



Thank you Ameen Sir for your immemse contribution in the world… pic.twitter.com/sjdl6uZWgn — RJ🇬️9⃣ Divya (दिव्य) Solgama (@DIVYASOLGAMA) February 21, 2024

Thank you for making our childhood more entertaining with the radio waves, thank you for everything Ameen Sayani sahab, the ONLY IMMORTAL voice forever!

"Awaaz ki Duniya Ke Doston" will miss you 🙏🙏



Rest in power 🙏🎙️#AmeenSayanipic.twitter.com/WuFTJtyU9a — RJ ALOK (@OYERJALOK) February 21, 2024

“Behno aur Bhaiyon” 💔 The famous radio star, #AmeenSayani, known for his show Binaca/Cibaca Geetmala on Radio Ceylon and Vividh Bharati, has died at 91.



Rest in peace, Sir. Thank you for all the songs and memories. pic.twitter.com/8Zc7r8rqfx — Bollywoodirect (@Bollywoodirect) February 21, 2024

जानकारी के अनुसार, अमीन सयानी को उनके भाई हामिद सयानी ने ऑल इंडिया रेडियो, बॉम्बे से परिचित कराया था। अमीद ने 10 वर्षों तक अंग्रेजी कार्यक्रमों में भाग लिया। सयानी ने 1961 से अब तक 54,000 से अधिक रेडियो शो में आवाज दी है और 19,000 जिंगल्स के लिए भाषण दिया है। उन्हें मुख्य रूप से उनके शो बिनाका गीतमाला के लिए जाना जाता है, जो रेडियो सीलोन और बाद में विविध भारती पर प्रसारित किया गया था। यह लगभग 42 वर्षों तक चला। 4 साल के अंतराल के बाद शो को दोबारा दो साल के लिए वापस लाया गया।

Oh v v sad to knw about sad demise of great personality of radio shree #ameensayani .. ek samay inke bina film industry nahi chalti thi .. Bianca geetamala most popular prog of radio .. great person .. we will miss him .. mere jeevan ka pahla 200 rs ka check mujhe ameen sayani… pic.twitter.com/FkFacBOmHg — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) February 21, 2024

उन्होंने एस कुमार्स का फिल्मी मुवद्दमा और फिल्मी मुलाकात, सैरिडों के साथी, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, शालीमार सुपरलैक जोड़ी, मराठा दरबार, संगीत के सितारों की महफिल जैसे शो में काम किया। अमीन सयानी के अंतरराष्ट्रीय शो में मिनी इंसर्शन ऑफ फिल्मस्टार इंटरव्यू, म्यूजिक फॉर मिलियंस, वीटी का हंगामा, गीतमाला की यादें, ये भी चंगा वो भी खूब, हंगामा और संगीत पहेली जैसे कुछ नाम शामिल हैं।

