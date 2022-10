फुल स्विंग में चल रही अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग, सेट से सामने आई तस्वीर

Highlights पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी। उन्होंने पहले पार्ट में श्रीवल्ली का किरदार निभाया था। रश्मिका मंदाना ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि फिल्म में उनका किरदार और भी दमदार होगा।

मुंबई: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा द रूल को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। दरअसल, फिल्म का पहला पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आया है। यही नहीं, इस सीरीज का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर रहा। पुष्पा द रूल एक एक्शन थ्रिलर है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले किया जा रहा है।

सोमवार को मैत्री मूवी मेकर्स ने खुलासा किया कि पुष्पा द रूल पर प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। बैनर ने फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए टीम की कुछ तस्वीरें साझा कीं। मैत्री मूवी मेकर्स ने प्री-प्रोडक्शन से तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, "आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन, निर्देशक सुकुमार और पूरी टीम सर्वश्रेष्ठ देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है।"

पुष्पा द रूल अल्लू अर्जुन के करैक्टर और उनके खतरनाक दुश्मन एसपी भंवर सिंह शेखावत के बीच संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके पहले पार्ट से 'बड़ा और बेहतर' होने की संभावना है। पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी। उन्होंने पहले पार्ट में श्रीवल्ली का किरदार निभाया था अब दूसरे भाग में भी वो इसी भूमिका में नजर आएंगी।

Works of #PushpaTheRule in full flow ❤



Icon star @alluarjun, director @aryasukku, celebrity photographer @avigowariker, poster designer @tuneyjohn and the entire team is putting all their efforts to deliver the best 🤙@iamRashmika@ThisIsDSP@SukumarWritingspic.twitter.com/xa9NiKYli5