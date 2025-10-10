VIDEO: अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस के जूतों को लेकर उठाया सवाल, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 10, 2025 16:05 IST2025-10-10T16:05:16+5:302025-10-10T16:05:29+5:30
Akshay Kumar Urges CM Devendra Fadnavis: Akshay Kumar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस से एक अपील की।
HighlightsVIDEO: अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस के जूतों को लेकर उठाया सवाल, देखें वायरल वीडियो
Akshay Kumar Urges CM Devendra Fadnavis: Akshay Kumar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस से एक अपील की। मुंबई में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन में बॉलीवुड और बिजनेस से उद्योग से जुड़े कई लोग मौजूद थे। जहां अक्षय कुमार ने सीएम से पुलिसकर्मियों के जूतों के कारण होने वाली शारीरिक परेशानियों के बारे में अपनी बात राखी, अक्षय ने बताया की जूतों में ऊंची एड़ी के कारण पीठ की समस्याएं या स्लिप डिस्क जैसी दिक्कतें आती हैं। इसपर सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने अक्षय कुमार के इस विचाल की प्रशंसा की और इसपर उनसे सुझाव भी मांगा।