Khel Khel Mein: अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, देखें वीडियो

Highlights Khel Khel Mein Motion Poster OUT: फिल्म 'खेल खेल में' का पोस्टर रिलीज किया गया है Akshay Kumar Movie: फिल्म में अक्षय कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आने वाले हैं Taapsee Pannu and Fardeen Khan: फिल्म से एक्टर फरदीन खान बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं

Khel Khel Mein Movie Teaser Poster: फिल्म सरफिरा के बाद अक्षय एक बार फिर अपनी नई फिल्म Khel Khel Mein लेकर आ गए हैं, फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, फिल्म में अक्षय कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आने वाले हैं।

AKSHAY KUMAR & GANG READY FOR KHEL KHEL MEIN ON AUGUST 15, 2024!#AkshayKumar, #TaapseePannu, #AmmyVirk, #VaaniKapoor, #FardeenKhan, #AdityaSeal, and #PragyaJaiswal come together for a family entertainer, #KhelKhelMein. Trailer drops soon, as the film will release on August 15! pic.twitter.com/I9L4r9f5yh — Himesh (@HimeshMankad) July 23, 2024

अक्षय कुमार के साथ फिल्म में कई सितारे नजर आएंगे, जिनमें जाने माने अभिनेता फरदीन खान, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, प्रज्ञा जायसवाल, आदित्य सील और एमी विर्क शामिल हैं, फिल्म 'खेल खेल में' एक कॉमेडी ड्रामा है और 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, वहीं इस फिल्म से एक्टर फरदीन खान बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, इसमें अक्षय कुमार बिलकुल अलग लुक में नजर आ रहे हैं, उनके बाल सफेद नजर आ रहे हैं और वो बूढ़े शख्स के किरदार में दिखाई दे रहे हैं।

