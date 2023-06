Adipurush Twitter Review: सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रभास-कृति की 'आदिपुरुष', देखने से पहले यहां जानें लोगों का रिएक्शन

Highlights आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई आदिपुरुष 500 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी फिल्म ट्विटर पर फिल्म को लेकर अच्छा रिएक्शन दिया जा रहा है

Adipurush Twitter Review: फैन्स के लंबे इंतजार के बाज आखिरकार आदिपुरुष आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली आदिपुरुष को लेकर फैन्स का उत्साह काफी ज्यादा है।

फैन्स बड़े पर्दे पर प्रभास और कृति को भगवान राम और माता सीता के रूप में देखने के लिए एक्साइडेट हैं। ऐसे में रिलीज के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लोगों की लम्बी कतार लगी है लेकिन उससे पहसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में दर्शकों का रिव्यू आने लगा है।

आइए हम आपको बताते हैं फैन्स का क्या रिव्यू है फिल्म को लेकर...

'आदिपुरुष' को लेकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह'

इस साल की बड़ी फिल्मों में से एक आदिपुरुष 500 करोड़ रुपये की भारी रकम के बजट में बनाई गई है। फिल्म को लेकर निर्माताओं को काफी उम्मीद है।

शुक्रवार को रिलीज के साथ ही थ्रियेटरों में दर्शकों का पहुंचाना शुरू हो गया है। वहीं, ट्विटर पर आदिपुरुष, प्रभास और कृति खूब ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर फैन्स का रिव्यू काफी अच्छा है। कई यूजर्स इस पर कमेंट्स कर रहे हैं।

#Adipurush Superb Film 🔥 Full & Full Goosebumps Scenes With A Great BGM 💥 #Prabhas Acting Fantastic 👌 Other Castings Are Done Well 👏 Songs Are Big Plus 👍 VFX Is Not Good, This Movie Needs A Better VFX 😬 OVERALL A BLOCKBUSTER FILM 🔥 pic.twitter.com/aOK3uYfEmm — SaiKing 👑 (@SaiKingTweetz) June 16, 2023

एक यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा कि आदिपुरुष शानदार फिल्म है और ग्रेट बीजीएम के साथ फुल एंड फुल रोंगटे खड़े करने वाले सीन्स, प्रभास की शानदार एक्टिंग, अन्य कास्टिंग भी अच्छी है। गाने बिग प्लस हैं, वीएफएक्स अच्छा नहीं है इस फिल्म को एक बेहतर वीएफएक्स की जरूरत है कुल मिलाकर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म।

'राम के रूप में प्रभास परफेक्ट'

ट्विटर पर एक अन्य यूजर ने लिखा, "रामायण की आधुनिक प्रस्तुति उत्तम दर्जे का और शानदार दृश्य एक्सट्रैगवांजा है। अगली पीढ़ियां #प्रभास को भगवान राम उनकी स्क्रीन उपस्थिति के रूप में याद करेंगी, @kritisanon चरित्र के लिए इतना उपयुक्त है और सीता के रूप में उपयुक्त है।

#Adipurush is a must watch



The modern presentation of Ramayan is classy and spectacular visual Extragavanza



Next Generations will remember #Prabhas as Lord Rama 🙏, His screen presence 🔥🔥🔥@kritisanon is so fit in to the character and apt as Seetha



Lord Hanuman episodes… pic.twitter.com/DZ94smgFcn — SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) June 16, 2023

श्री हनुमान प्रसंग शानदार है कहानी तो सभी जानते हैं लेकिन हॉलीवुड तरीके से प्रस्तुतिकरण कुशल है। इस फिल्म को हमारे बच्चों को दिखाएं और उन्हें हमारी संस्कृति और गौरव से अवगत कराएं #जय श्री राम

इसी तरह एक अन्य यूजर ने लिखा, "कुछ फिल्मों को आंका नहीं जा सकता सिर्फ उनकी तारीफ की सकती है। आदिपुरुष इस आधुनिक दुनिया के लिए वह फिल्म है। फिल्म में काफी सीन रोंगटे खड़े करने वाले हैं निगेटिव वीएफएक्स अभी भी आधा पका हुआ है पॉजिटिव म्यूजिक।"

इस तरह से तमाम यूजर्स फिल्म को लेकर अपनी सकारात्मक प्रक्रिया दे रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही प्रभास और कृति के अभिनय के साथ पूरी टीम की तारीफ भी कर रहे हैं।

#Adipurush Overall a retelling of the Ramayanam that had a promising 1st half but falls flat in the 2nd half and ends up being tiresome towards the end!



The first half focused on the drama which worked, but the 2nd half didn’t have much other than a prolonged climax fight with… — Venky Reviews (@venkyreviews) June 15, 2023

यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही रिकॉर्ड बना रही है और अब इसे दुनिया भर से सकारात्मक समीक्षा मिल रही है। भारत और विदेशों में जैसे ही फिल्म का प्रीमियर शुरू हुआ, पैन-इंडिया स्टार के प्रशंसकों ने आदिपुरुष के बारे में ट्वीट, टिप्पणियों और विचारों की बौछार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तूफान ला दिया।

#Adipurush

Is an very good movie with okish vfx.. Screen presence of lead character were too good nothing flaws.. Om direction superb some scene vfx were outstanding dnt belive any rumours.. Om presented really well good and watch.. Some scenes were disappoint but not the movie pic.twitter.com/1UeRDqKXq9 — Janasena abimani (@Rebelsuraj7) June 16, 2023

बता दें कि यह फिल्म हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण में वाल्मीकि द्वारा उसी के पौराणिक चित्रण पर आधारित है। फिल्म में राम के किरदार में प्रभास और सीता के किरदार में कृति सेनन है। वहीं, रावण का रोल सैफ अली खान निभा रहे हैं। फिल्म बड़े बजट में बनी है जिसके सुपर हिट की उम्मीद काफी ज्यादा है।

Done watching 2nd time😍



Time ledu 3rd show in 20 min, and 20 min drive😁



Except fee VFX scenes…#BlockbusterAdipurush#Prabhas as Ram is the best thing❤️‍🔥#Adipurush#AdipurushReviewpic.twitter.com/INZXId5XnT — Prabhas Fans USA🇺🇸 (@VinayDHFprabhas) June 16, 2023

Web Title: Adipurush Twitter Review Prabhas-Kriti Adipurush released in theatres know people's reaction here before watching