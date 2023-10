Pankaj Tripathi National Film Awards: फिल्मों में काम कर बेहद खुशी मिली, पंकज त्रिपाठी ने कहा-ऐसी कहानियां बयां करती हैं, जिनसे हमेशा जुड़ना चाहते, देखें वीडियो

Highlights फिल्म ‘मिमी’ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैंने कल फिल्म जगत में अपने 20 साल पूरे कर लिये। अपना काम ईमानदारी से करें तो कुछ भी संभव है।

Pankaj Tripathi National Film Awards: फिल्म जगत में 20 साल पूरे करने और दो राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी का कहना है कि उन्हें उन फिल्मों में काम कर बेहद खुशी मिली है जो ऐसी कहानियां बयां करती हैं जिनसे वह हमेशा जुड़ना चाहते थे।

#WATCH | Delhi: On winning the Best Supporting Actor Award for 'Mimi' at the National Film Awards, Actor Pankaj Tripathi says, "There is hard work of whole team/unit behind any film. I am thankful to the jury for choosing me for this award... I dedicate this award to my… pic.twitter.com/Xu6aN2zcDa