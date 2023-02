जूनियर एनटीआर के कजन अभिनेता नंदमुरी तारक रत्ना का 39 वर्ष की उम्र में हुआ निधन

Highlights नंदमुरी तारक रत्न पिछले 20 दिनों से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। 27 जनवरी को एक रैली के दौरान हार्ट अटैक आने के बाद नंदमुरी को नारायण हृदयालय में भर्ती कराया गया था।

टॉलीवुड अभिनेता और तेलुगु देशम पार्टी के नेता नंदमुरी तारक रत्न का 39 की उम्र में निधन हो गया। शनिवार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। नंदमुरी जूनियर एनटीआर के कजन थे। तारक रत्न पिछले 20 दिनों से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और शनिवार को डॉक्टरों ने घोषणा की कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

इससे पहले चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में 27 जनवरी को एक रैली के दौरान हार्ट अटैक आने के बाद नंदमुरी को नारायण हृदयालय में भर्ती कराया गया था। और डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही थी। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि "उन्हें इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप (एबीपी) और वासोएक्टिव सपोर्ट पर बैलून एंजियोप्लास्टी के साथ एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन पाया गया था।

अभिनेता के निधन पर साउथ सिनेमा के कई दिग्गजों ने अपनी श्रद्धांजलि दी।

Deeply saddened to hear #TarakaRatna Garu is no more 💔 gone too soon.



Our deepest condolences to all #Nandamuri Family and Fans.



May His Soul Rest In Peace!!!! pic.twitter.com/RWYXCSiS1O — Trends Allu Arjun ™ (@TrendsAlluArjun) February 18, 2023

Nandamuri Taraka Ratna passed away. A kind soul gone too soon. May his soul attain moksha.



Deepest condolences to family and friends.#RIPNandamuriTarakaRatnapic.twitter.com/1xvvooJmHJ — Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 18, 2023

Deeply disturbed by hearing about the demise of #TarakaRatna garu. Sympathies and condolences to his family, friends and fans. May his soul rest in peace.

You will always be remembered brother. #OmShantipic.twitter.com/oObwmwyYfg — Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) February 18, 2023

नंदामुरी तारक रत्न ने ओक्काडो नंबर कुर्राडू के साथ फिल्मी करियर शुरू किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। बाद में, उन्होंने भदाद्री रामुडु, अमरावती, नंदीस्वरुडु, मनमंथा, एडुरुलेनी अलक्सेंडर, और राजा चेयी वेस्थे जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें फिल्म अमरावती, तारकरत्न के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक श्रेणी में आंध्र प्रदेश सरकार से नंदी पुरस्कार मिला।

तारक रत्न ने 9 ऑवर्स नाम की एक वेब श्रृंखला में काम किया है और उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति फिल्म S5- नो एक्जिट में थी। तारक रत्न एनटी रामाराव के पोते और नंदमुरी मोहना कृष्ण के पुत्र थे।

Web Title: Actor Nandamuri Taraka Ratna passed away at the age of 39